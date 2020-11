Česká vakcína proti covidu se po úvodní fázi zasekla. ‚Nemá vůbec smysl,‘ míní biochemik Konvalinka

Šest měsíců uplynulo od chvíle, kdy ministerstvo zdravotnictví ohlásilo snahu o vytvoření vakcíny proti covidu. Tým pod vedením lékařky Věry Adámkové (ANO) sice dokončil první fázi, dál se ale projekt neposouvá. Co s ním bude? „Já vám na to nemůžu, nebo spíš nechci odpovědět, protože to ještě není na vnější komunikaci,“ řekl serveru iROZHLAS ministr zdravotnictví Jan Blatný. Zahraniční vakcíny se do Česka mají dostat v řádu měsíců. Praha 12:26 8. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování, vakcína, lék, doktor, injekce, sříkačka (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Máme dostatek informací a zkušeností, abychom se mohli pustit do tak ambiciózní práce, jako je vakcína proti tomuto onemocnění,“ avizoval snahu o vytvoření české vakcíny proti nemoci covid-19 přesně před půlrokem tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Testování na koronavirus v domovech pro seniory bude povinné i pro zaměstnance, rozhodla vláda Číst článek

Projekt dostala na starost lékařka a poslankyně Věra Adámková (ANO). Jak to s vakcínou vypadá nyní? „S radostí musím říci, že dobře,“ pochvalovala si pro server iROZHLAS.

„Jsem skutečně hrdá na to, že v tomto případě se ukázalo, že se i jako malá země můžeme úspěšně zapojit do řešení současných, velmi aktuálních problémů. Splnili jsme zadanou první etapu a odevzdali zprávu,“ pokračovala.

Zajímavý antigen

O tom, že se do této fáze čeští vědci dostanou, však podle biochemika Jana Konvalinky nebylo pochyb.

„Na Státním zdravotním ústavu se podařilo vytvořit virovou kulturu, kterou vstříkli do myší a myši vytvářejí protilátky,“ vysvětlil.

Vědci však podle experta na vakcíny a předního českého virologa Libora Grubhoffera mají zatím jen „zajímavý virový antigen, který dobře aktivuje buněčnou imunitu“.

Před posunem do další fáze je podle něj potřeba vakcínu vyzkoušet ještě na dalších zvířatech. „Až budeme mít udělané preklinické testy na modelových myších, které simulují lidský organismus z hlediska vnímavosti, tak potom se o tom můžeme bavit,“ řekl Grubhoffer.

Podle něj neměli tvůrci vakcíny odvahu ani na to, aby vývoj nahlásili Světové zdravotnické organizaci. „Pokud se podíváte na vyhledávač koronavirových vakcín od The New York Times, kde vidíte, jak jsou na tom jednotlivé vakcíny, tak se tam nedočtete nic o české vakcíně, ale dozvíte se tam o slovenské. A ta je zajímavá,“ míní virolog.

Na ministerstvu netuší

Adámková nicméně upozorňuje, že její tým zadání splnil. „Nyní je další rozhodnutí na ministerstvu zdravotnictví, které musí zvážit, co je pro naše obyvatele nejlepší,“ napsala redakci.

Ministr Jan Blatný (za ANO) ale podle svých slov celou záležitost „teprve diskutuje“.

Covidová vakcína od AstraZeneca vyvolává imunitní reakci i u starších. Vedlejší účinky jsou u nich slabší Číst článek

„To, že je rozhodnutí na ministerstvu, je možná trošku zjednodušená odpověď. Já jsem o tom mluvil i s paní profesorkou, i naši hygienici, epidemiologové a Státní ústav pro kontrolu léčiv o tom jednají. Já vám na to ale teď nemůžu, nebo spíš nechci odpovědět, protože to ještě není na vnější komunikaci,“ řekl Blatný serveru iROZHLAS.cz.

Šéf resortu zdravotnictví nechtěl vyjádřit ani osobní názor na celou problematiku. „Já vám to teďka nesdělím,“ odpověděl na dotaz, zda má podle něj smysl v projektu pokračovat, když ho odborníci považují za nerealizovatelný.

Informace o projektu nemá ani vládní epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

„Ani jako Česká vakcinologická společnost jsme k tomu informace nedostali a nebyli jsme vyzváni k nějakému vyjádření. Jestli to pokročilo, nebo pokročí do klinických testů, mi zatím známo není. Pokud o tom někdo jednal, tak my jsme do toho přizváni nebyli,“ vysvětlil epidemiolog.

Zbývá jenom miliarda

Že by vakcína přešla do další fáze vývoje – klinických testů – je však podle oslovených expertů v českém prostředí téměř vyloučené.

„Je potřeba si uvědomit, že vyrobit vakcínu toho typu, který jsme zkoušeli, není zase tak těžké. Jenže pak by bylo potřeba udělat klinickou studii, jejíž vznik je u nás velice problematický kvůli legislativě a řadě dalších věcí,“ řekl redakci lékař a člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vakcína bude na jaře, proočkovat potřebujeme 70 procent populace, říká Dvořáček z inovativní farmacie Číst článek

„Kdyby se dal Kellner dohromady s ostatními miliardáři, tak tady taky nespustíme kosmický program,“ dodal.

Biochemik Jan Konvalinka snahu o vytvoření české vakcíny kritizoval od samého začátku a na svém pohledu nic nezměnil.

„Teď už zbývá jenom miliarda dolarů, desítky tisíc dobrovolníků, na kterých se to bude testovat. Samozřejmě se to u nás nedá dělat. Vakcínu mezitím vyvinuly velké zahraniční společnosti a v nejbližších měsících by se to k nám mělo dodávat. Ta česká vakcína tedy nemá vůbec smysl,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

V zahraničí jsou dál

Řada zahraničních firem už se se svými vakcínami řítí do poslední fáze klinického testování. Například firma AstraZeneca, jejíž vakcíny vznikly díky spolupráci s odborníky z Oxfordské univerzity. Česko už má dokonce podepsanou smlouvu na nákup tří milionů těchto vakcín, což bude podle exministra Romana Prymuly stačit na „naočkování“ 1,5 milionu lidí.

První dodávka ve výši jedné desetiny celkového objemu by se k nám měla dostat ještě před koncem roku. Ve hře jsou ale i další výrobci, jejichž vakcíny by mohly být k dispozici na jaře.

„U vakcíny AstraZeneca už probíhají schvalovací procedury. Během jara tu ale budou další moderní vakcíny. Do finální fáze se blíží například vakcína vyvinutá v německo-americko-čínském konsorciu Biontech-Pfizer-Fosun Pharma nebo vakcína od americké firmy Moderna Thearapeutics. Pak je tu velká naděje ve vakcíně od firmy Novavax, která má i českou stopu,“ řekl redakci Grubhoffer.

Adámková však projektu české vakcíny nadále věří. „Jednoznačně je vývoj nadějný, čemuž nasvědčují aktuální poznatky. Ostatně světoví lídři vakcinologie, jako je profesor Paul Offit, se jasně vyjádřili, že vývoj tradičním a osvědčeným způsobem může vést ke skutečně bezpečné a účinné vakcíně,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Lékařka navíc upozorňuje, že se zatím teprve odhaduje, že bude bezpečná vakcína pro naše obyvatele brzy k dispozici.

„Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, Evropská agentura pro léčivé přípravky a Světová zdravotnická organizace zatím, pokud vím, nevydaly žádné rozhodnutí žádné firmě pro dodávky vakcíny proti covidu-19 na evropský trh. Bylo by více než krásné, kdyby to mohla být skutečnost, že bude v tak krátkém čase vakcína k dispozici,“ napsala Adámková.