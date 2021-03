‚Bylo to nedorozumění.‘ Ministr Blatný ujistil, že vakcína Johnson & Johnson v dubnu do Česka dorazí

Firma Johnson & Johnson dodá v dubnu do Česka až 40 tisíc vakcín proti koronaviru. Zástupci farmaceutické společnosti to podle informací Radiožurnálu uvedli na schůzce s národní koordinátorkou pro očkování. Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný informaci v Poslanecké sněmovně potvrdil. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom v úterý řekl, že vakcína v dubnu nebude. Podle šéfa resortu zdravotnictví šlo o nedorozumění. Praha 17:45 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína proti koronaviru od firmy Johnson & Johnson | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

„Bohužel, v dubnu ji nedostaneme, nikde nebude, ani CureVac. Dostaneme Pfizer/BioNTech, Modernu, AstraZenecu. Ale ta snížila počet dodávek. Ale je to velká nejistota, těžko se to plánuje,“ řekl premiér Babiš v úterý rozhlasové stanici Frekvence 1.

Podle ministra zdravotnictví to je ale jinak. „Bylo tady nějaké nedorozumění o tom, že ta vakcína do České republiky v dubnu nepřijde. Naštěstí se to nepotvrdilo,“ prohlásil ve sněmovně. „Je to tak, že přijde, ale v menším množství. Upozorňuji na to, že se bude jednat o 30 až 40 tisíc dávek balení,“ dodal.

Česko má objednány celkem dva miliony této jednorázové vakcíny. V dubnu by do Evropské unie měly směřovat tři miliony dávek, v květnu 13 milionů a v červnu 39 milionů.

Jak připomněla ČTK, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podmínečnou registraci vakcíny od americké firmy zhruba před dvěma týdny. Momentálně je tak v zemích sedmadvacítky povoleno použití vakcín proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Počítá také s dodávkami látek od firem CureVac nebo Sanofi.