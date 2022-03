Vláda se u příspěvku na uprchlíky neřídí daty, ale dogmaty. Povede to ke vzniku ghett, kritizuje Hůle

S přípravou opatření na ubytování ukrajinských uprchlíků v domácnostech pomáhal také odborník na sociální začleňování Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. Částky navrhované na příspěvek za ubytování uprchlíků mají velký rozptyl. Návrhy se pohybují od 3000 korun až po 12 000. Z plánů ministerstva práce je Hůle rozčarovaný. „Ministerstvo si zvolilo cestu, která je z našeho pohledu naprosto nekompetentní,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 11:06 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Je výše příspěvků dostatečně motivační k tomu, aby lidi u sebe doma nebo ve svých volných nemovitostech ukrajinské běžence ubytovali?

Nejdříve bych se rád distancoval od výsledné podoby návrhu, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí zvolilo. Neodpovídá ničemu, co jsme ministerstvu my nebo Dan Prokop z agentury PAQ Research radili. Ministerstvo si zvolilo svoji cestu, která je z našeho pohledu naprosto nekompetentní. V ubytování uprchlíků jsou dvě možné situace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Daniel Hůle: Domácí politika vlády je tragédie, neřídí krizi a směřuje ke vzniku ghett. Je to strašné

První je, že rodina uvolní jeden dětský pokoj, kde poskytne ubytování několika uprchlíkům. V tom případě je devět nebo dvanáct tisíc korun podpory absurdně moc. Protože tento typ ubytování je možný jen na několik týdnů, maximálně pár měsíců. V žádném případě ty dvě rodiny spolu nedokážou žít rok a déle. Stačil by příspěvek tisíc korun na jednu ubytovanou osobu na kompenzaci energií, vyšší spotřebu vody a tak dále.

Daniel Hůle z Člověka v tísni | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Ve druhém případě existují podle agentury PAQ Research řádově desetitisíce bytů, které vlastní lidé z nižší střední třídy nebo střední třídy a byli by ochotni je poskytnout, pokud by za to dostali rozumnou, byť podtržní kompenzaci. V tomto případě je dvanáct tisíc zase zoufale málo. Musíme si uvědomit, že tato částka obsahuje i veškeré náklady na energie, které dnes v běžné domácnosti tvoří až čtyři a půl tisíce měsíčně. Tuto možnost lidé tedy nevyužijí. Stát nemá vlastní kapacity, vzdává se kapacit, které jsou levné, a bude nakupovat kapacity na ubytovnách a v hotelech za několikanásobnou cenu. Nakonec uprchlíky nacpe do uprchlických zařízení a vytvoří ghetta. Rozhodnutí vlády je naprosto nekompetentní.

Ukrajinci přijeli v neděli a v úterý už pracují. Integrace probíhá, popisuje europoslanec Zdechovský Číst článek

Máte ještě nějakou možnost korigovat tento návrh, který půjde na vládu?

Nemáme. Je to čistě na rozhodnutí vlády. Naše organizace udělala všechno, co jsme udělat mohli. Jednali jsme se všemi relevantními ministry, kteří se danou problematikou zabývají. Ti absolutně nenaslouchají a raději chtějí platit ubytovnám a hotelům několikanásobně dražší ubytování než dát nižší částku domácnostem, které uprchlíky mohou ubytovat na rok.

Rozčiluje mě to, protože nastala bezprecedentní kapacitní krize a vláda si sice na zahraničněbezpečnostní úrovni vede velmi dobře, ale v domácí politice je to tragédie. Neřídí krizi a nevyužívá možnosti, které tady jsou. Nakonec to povede ke vzniku ghett, se kterými dlouhodobě v menším měřítku bojujeme.

Z něčeho, co je v mnoha ohledech pro českou společnost příležitostí, může vzniknout problém na mnoho let dopředu. Náklady nakonec mnohonásobně převýší to, co by teď stála racionální opatření, které vládě přinášíme. Agentura PAQ Research přinesla exkluzivní data. Vláda má velkou výhodu, že se může rozhodovat na základě dat a nedělá to. Rozhoduje se na základě dogmat, podle kterých by domácnosti neměly vydělávat na ubytování uprchlíků. Je to naprosto strašné.