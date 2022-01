Dlouhá diskuse patří k demokracii, říká k hlasování o důvěře Fiala. Schillerová slibuje konstruktivní opozici

Premiér Petr Fiala (ODS) označil dlouhou diskusi před čtvrtečním vyslovením důvěry vládě za něco, co patří k demokracii. Vyjádření opozice sledoval, mnohé podněty podle něj může vláda využít při své práci. Dodal, že Sněmovna vyslovením důvěry vládě naplnila vůli občanů z loňských sněmovních voleb. Podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové Česko nyní potřebuje stabilní vládu a hnutí ANO jí bude konstruktivní opozicí. Praha 21:43 13. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozici nabízí konstruktivní přístup, jako příklad uvedl Fiala svou čtvrteční diskusi s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) o zahraniční politice | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kabinet podle Fialy dosud neměl prostor cokoliv odkládat, v příštích týdnech je před ním řada personálních rozhodnutí.

Jednání o důvěře začalo ve středu ráno a poslanci ho přerušili ve čtvrtek ráno. Večer trvalo zhruba hodinu a půl, hlasování tak předcházela zhruba 21hodinová debata, které dominovala kritika z opozičního tábora.

„Bylo to něco, co patří k demokracii. Sledoval jsem celou dobu diskusi, dělal si poznámky,“ řekl Fiala. Mnohé z připomínek opozice může podle něj kabinet využít pro svou práci.

Opozici nabízí konstruktivní přístup, jako příklad uvedl Fiala svou čtvrteční diskusi s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) o zahraniční politice.

„Pro budoucnost země je důležité, že máme plnohodnotnou vládu s důvěrou, která může naplňovat program,“ uvedl Fiala. Vládu podpořilo všech 106 přítomných poslanců pětice koaličních stran, proti se vyslovilo 87 přítomných zákonodárců ANO a SPD. Sněmovna podle Fialy naplnila vůli občanů.

První kroky

Nová vláda si podle něj nemohla dovolit luxus, že by neřešila řadu věcí hned od jmenování. „Všichni viděli, jak jsme se postavili k řešení covidové krize, jak jsme se připravovali na (variantu covidu-19) omikron, jak jsme reagovali na růst cen energií,“ uvedl. Před vládou je ale řada dalších rozhodnutí, mimo jiné ta personální, kterým se chce věnovat v příštích týdnech.

Šéfka Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že čtvrtečním získáním důvěry začíná další etapa, kdy bude vláda plnit své priority.

„Chci, abychom si mohli po těch letech vládnutí říci, že jsme skutečně přinesli změnu a byli jsme změnou pro budoucnost České republiky,“ uvedla.

Programové ambice

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ocenil Fialu za to, jak dosud moderoval povolební vyjednávání. „Doufám, že se nám podaří naplnit maximum bodů programového prohlášení,“ řekl po hlasování novinářům.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) uvedl, že pět koaličních stran začalo svou cestu tvrdou prací v minulém volebním období v opozici.

„Důvěru vnímám jako velký závazek. Myslím, že naše programové prohlášení je ambiciózní a jsem rád, že se dívá dopředu,“ uvedl.

I podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je důvěra nové vládě výsledkem práce v posledních dvou letech. Kabinet chce podle něj přesvědčit i své odpůrce tím, že bude i pro ně dělat dobrou politiku.

Výstupy opozice

Šéfka nejsilnějšího opozičního klubu Alena Schillerová (ANO) premiérovi k výsledku hlasování pogratulovala. ANO bude podle ní konstruktivní opoziční stranou, nebude za každou cenu proti návrhům kabinetu a smysluplné předlohy bude podporovat.

„Budu-li mluvit za klub ANO, tak všechna vystoupení poslanců byla k věci, týkala se oblasti, na kterou se specializují. Komentovali programové prohlášení a ptali se,“ řekla k faktu, že většinu času z debaty před hlasováním mluvili právě poslanci opozice.

Nikdo podle Schillerové nemůže obviňovat poslance ANO, že by nemluvili k věci.

„Debata byla dlouhá, ale berte to tak, že máme 72 poslanců. Když se přes polovinu z nich rozhodlo mluvit, tak je to velká časová dotace,“ uvedla. Ocenila, že někteří ministři na kritiku reagovali. U některých jí vadil jistý despekt k opozici.

‚Potřeba stabilní vlády‘

Fialovi popřála k tomu, že jeho kabinet důvěru získal.

„Není v jednoduché situaci. Máme tu pořád ještě nedořešený covid, inflační, ekonomickou a energetickou krizi. Česká republika potřebuje stabilní vládu s důvěrou. My budeme přísná, ale konstruktivní opozice,“ dodala Schillerová.

Mezi šesti prioritami, které si dnes vzal Fiala za své, schází Schillerové zdravotnictví. „V době, kdy tu máme omikron a spoustu problémů, mě to zarazilo. To by měl mít premiér na jednom z prvních míst,“ doplnila.