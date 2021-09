Asociace: Nemocnice stále trpí nedostatkem personálu, na další vlnu covidu jsou jinak připravené

Zatímco ve středu přibylo v Česku 524 nakažených koronavirem, loni ve stejný den se přírůstek pohyboval nad hranicí 2000 případů. Ačkoli je aktuálně očkováno 65 procent dospělé populace, ministerstvo zdravotnictví přiznává, že epidemie opět sílí. Připravené jsou i nemocnice. „Máme dostatek léků, přístrojů i ochranných pomůcek,“ řekl Radiožurnálu předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohilch. Praha 18:42 16. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jediným a hlavním problémem nemocnic je aktuálně nedostatek personálu, říká šéf asociace nemocnic (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na začátku roku pracovaly nemocnice na hraně, aby se zvládly postarat o covidové pacienty. Jakou zkušenost to nemocnicím dalo?

Zkušenost je to neblahá. Ukázalo se, že nemocnice jsou jediné, které jsou schopny nápor pacientů zvládat, protože pracujeme v nepřetržitém provozu 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Bylo dobré, že byla vytvořena páteřní síť nemocnic s urgentními příjmy a nedošlo k bezbřehé centralizaci, jak známe u akcí minus deset tisíc lůžek a snižování počtu nemocničních zařízení. Rezerva je důležitá a doufám, že už nikoho nenapadne tato slova vzít do úst. Vypadla ve velké míře také ambulantní péče, takže nemocnice na sebe musely nabalovat i ambulantní pacienty. A bohužel musely plnit i další úkoly, jako testování či očkování, což nám vázalo personál potřebný pro ošetřování pacientů.

Podařilo se hlavní nedostatky vyřešit?

Myslím si, že ano. I u nedostatku osobních ochranných pomůcek na začátku, kdy selhávalo zásobování a s nataženýma rukama jsme čekali na přistání čínských letadel, tak mám informace, že výrobní kapacity už jsou tady na evropské půdě. Základní nedostatky odstraněny byly. Ale věřím, že k takové vlně epidemie už na podzim nedojde.

Máte přesto daný konkrétní postup a plán, kdyby strmě narůstal počet pacientů?

Máme, a to mají všechny nemocnice, které jsou zařazeny jako páteřní. Máme urgentní příjmy, v rámci nich máme expektační místa pro třídění infekčních a neinfekčních pacientů. Existují konkrétní plány a postupy na dělení provozu nemocnice na infekční a neinfekční provoz při zachování bazálního provozu ošetřování akutních neinfekčních pacientů. Máme i dostatek léků, přístrojů i ochranných pomůcek. Takže jsme připraveni.

Ale věřím, že promořenost, ve velké míře očkování i dodržování protiepidemických opatření v rámci populace, povede k malé vlně.

Máte dostatek personálu?

To je jediný a hlavní problém. Ani ne tak financováním, protože jsme se vždy domluvili se zdravotními pojišťovnami na úhradě nákladů, ale tato situace ukázala absolutní strukturální nedostatek zdravotnických pracovníků, a to v lékařských i nelékařských oborech, a chronické selhávání státu ve vzdělávání. Opakovaně už deset let bušíme na zavřené dveře, že vzdělání zdravotníků v pregraduální a postgraduální výchově je špatné a to se teď projevilo naplno, to se musí řešit.