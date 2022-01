Výběr z médií: zdražení autoškol, rizika u otužování a developeři přehodnocující prodej nájemních bytů

Skokově stoupající inflace ovlivnila i autoškoly, jejich cena dosahuje i 20 tisíc. Autoškoly podle Mf DNES potřebují nahradit výpadky, zároveň se potýkají s cenami energií i aut. Regionální Deník popisuje výhody a rizika otužování a deník E15 informuje o snižující se výhodnosti stavby nájemního bydlení. Hospodářské noviny upozorňují na zdražování cementu a Deník N popisuje život žen s endometriózou. Více ve výběru z médií od Radiožurnálu. Praha 7:18 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ještě před pandemií v roce 2019 zaplatili uchazeči o řidičský průkaz za kurz deset a půl tisíce korun (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf DNES

Za autoškolu si letos lidé připlatí, cena se může vyšplhat až na 20 tisíc korun. S informací přichází Mf Dnes. Zdražování nastartovala před dvěma lety epidemie koronaviru, dalším důvodem je teď zároveň skokově stoupající inflace. Zdražují také další náklady, jako jsou mzdy zaměstnanců, energie či pronájem výukových prostor. Ceny vzrostly i u toho nejdůležitějšího - tedy samotných aut a pohonných hmot.

Ještě před pandemií v roce 2019 zaplatili uchazeči o řidičský průkaz za kurz deset a půl tisíce korun, před rokem to bylo asi 14 tisíc. Letos už ve velkých městech nejsou výjimkou ceníky s částkou kolem dvaceti tisíc korun, píše Mladá fronta Dnes. Cena benzinu za tu dobu poskočila o pět korun, nové auto v základní verzi zdražilo asi o 80 tisíc. Provozovatelé navíc odhadují, že ceny ještě porostou.

V době epidemie koronaviru autoškoly postihlo několik omezení - zkoušky se nekonaly tak často a v učebnách se nemohl scházet větší počet lidí. Provozovatelům autoškol tak podle Mladé fronty Dnes vypadly příjmy a teď je potřebují nahradit. Výcvik obvykle trvá tři měsíce, některé autoškoly ale nabízí i zrychlené intenzivní výcviky, které trvají 17 dní. V Praze zájemce za takový kurz zaplatí přes 33 tisíc korun.

Regionální Deník

Češi propadli otužování. Dělají při tom ale fatální chyby. To je titulek regionálního Deníku. Někteří lidé podle novin riskují své zdraví, pobyt v ledové vodě je totiž pro lidský organismus velmi náročný a u někoho může způsobit i kolaps. Zájemci by se proto na ponor do vody měli dobře připravit a dodržovat několik zásad.

Otužování představuje námahu zejména pro srdce. Zužují se při něm cévy, stoupá krevní tlak a tělo se snaží udržet tělesnou teplotu pro životně důležité orgány. Regionální Deník varuje, že především pro nesportovce nebo lidi s nemocným srdcem tak může mít vstup do ledové vody fatální následky. Před prvním otužováním by proto své záměry měli zájemci probrat s praktickým lékařem.

Regionální Deník také radí, aby lidé začali s otužováním už v létě a pravidelně chodili plavat ven dvakrát týdně. Tělo by se tak mělo přizpůsobit klesající teplotě. Při otužování by pak měl být vždy někdo další, kdo by mohl v případě nouze člověku z vody pomoct. Samotný vstup do ledové nádrže by měl být pozvolný, aby tělo nezažilo teplotní šok. Pokud se otužování praktikuje správně, tak má pro tělo prospěšné účinky - pozitivně dopadá především na kardiovaskulární systém. Otužilci pak lépe snáší chlad a zároveň letní vedra, a to právě díky funkčnosti cév.

E15

Developeři přehodnocují výhodnost nájemního bydlení, píše úterní E15. Byty místo toho znovu raději prodávají do soukromého vlastnictví. Můžou za to změny cen na trhu s nemovitostmi a nejistota s naceněním projektů pro předem sjednané investory.

Už příprava nájemních domů se totiž liší od developmentu vlastnického bydlení. Projekt musí zohlednit poptávku budoucích nájemců a zároveň investorů, kteří sledují hlavně provozní náklady nebo roční výnos, popisuje E15. Výnosy z bytů v pražských novostavbách se teď pohybují pod dvěma procenty. Podle Jana Fraita z České národní banky výnosy z nájemného v blízké době nebudou výrazně růst.

Byty se teď staví asi dva roky, ale ceny se mění rychleji. Kupujících do soukromého vlastnictví je přitom stále dostatek, a tak developeři nemají důvod experimentovat s nájemními byty. Zároveň se nebojí propadů prodejů ani navzdory rostoucím úrokům u hypoték nebo zpřísnění kritérií pro jejich poskytování. E15 vysvětluje, že lidé investice do nemovitostí berou jako bezpečně uložené peníze. Strategii změnila letos i společnost YIT. Zatímco původně měly nájemní byty tvořit asi pětinu loňské výstavby, všechny teď budou na prodej rezidentům.

Hospodářské noviny

Stavařům letošek nezačíná příliš dobře, výrobci cementu totiž zdražují. Důvodem je podle Hospodářských novin navýšení cen emisních povolenek. Zatímco před rokem se prodávaly za zhruba 30 eur, teď stojí 85 eur. Povolenky přitom musí cementárny kvůli vypouštění emisí oxidu uhličitého při výrobě povinně nakupovat.

Cement je klíčovou příměsí do betonu, který při stavbě silnic, mostů a budov nejde nahradit, jak připomínají Hospodářské noviny. V Česku ho vyrábí čtyři firmy, jejich celkový obrat byl v roce 2020 12,7 miliard korun. Letos očekávají několikaprocentní pokles poptávky. Vůbec nejvíc teď výrobci cementu musí zdražit materiál s vysokým podílem slínku. Ten má při výrobě vyšší uhlíkovou stopu, zároveň je však nejkvalitnější.

Asi desetina cementu se v Česku prodává balená v pytlích ve stavebninách. Většinu odebírají firmy, které vyrábějí tekutý beton na stavby. A právě kvůli zvýšeným nákladům zdražuje i samotný beton, a to o zhruba 20 procent. Cena povolenek navíc ještě nemusí být konečná. Podle Hospodářských novin se čeští výrobci u odběratelů pojistili smluvními dodatky, které budoucí cenu cementu vážou na průměrnou čtvrtletní cenu emisních povolenek. Za každých 10 eur v ceně povolenky navíc by tak mohl materiál zdražit o další stokorunu. Výrobce stavebních materiálů už několik let trápí nedostatek kameniva a písku.

Deník N

Každá desátá žena v Česku trpí endometriózu. Připomíná to úterní Deník N. Gynekologické onemocnění způsobuje bolestivou menstruaci, záněty nebo potíže s otěhotněním. Pacientkám se s endometriózou pomáhá vypořádat projekt ENDO Talks, do kterého se zapojili třeba i terapeuti.

Nemožnost vstát z postele, soustředit se na cokoli jiného než na bolest a normálně žít - tak onemocnění popsala Deníku N devětadvacetiletá žena ze severu Moravy. Členové ENDO Talks podobně nemocné ženy školí a představuje jim možnosti, jak s chorobou bojovat. V plánu mají i workshopy, promítání krátkých filmů nebo dny otevřených dveří na specializovaných klinikách. Ženy si podle Deník N ale nejvíc pochvalují možnost sdílet svoje příběhy.

Lékaři přesně nevědí, co endomentriózu způsobuje, a neumí ji ani úplně vyléčit. Pacientky ale můžou navštívit jedno ze tří českých certifikovaných center na léčbu endometriózy. Nejčastějším postupem je chirurgické odstranění ložisek a následná hormonální léčba, píše Deník N.