Vyhoštění ruských diplomatů je podle Hamáčka i Fialy správný krok. Komunista Skála navrhuje čekat na důkazy

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to výraz solidarity s Británií po útoku, řekl v pondělí premiér Babiš.

Rusko podle předsedy vlády překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu Novičok použitého k útoku v Británii.

Skála: Babiše je mi líto

„Je mi líto pana premiéra, že musí jednat v tak těsném krunýři omezené suverenity,“ reagoval na vyhoštění tří zaměstnanců ruské ambasády místopředseda KSČM Josef Skála.

Skálovi vadí, že se jedná o krok podniknutý na základě „jakýchsi pravděpodobností“. „Až někdo položí na stůl důkazy, pojďme se jimi zabývat. Zatím je k dispozici spousta indicií, že to může být jinak, netvrdím, že to tak je, pouze jsou k dispozici,“ sdělil komunistický poslanec České televizi.

Fiala: dobrá odpověď Rusku

Pozitivně na zapojení česka do společné evropské reagoval na twitteru předseda ODS Petr Fiala. „Vyhoštění tří pracovníků ruské ambasády je správným krokem a má naši podporu. Je to nezbytná reakce, které vyjadřuje naše zapojení do euroatlantického společenství, a je to i odpověď na nepodložená obvinění ze strany Ruska.“

Hamáček: souhlasíme s vládou

„S postupem vlády souhlasím, ruské výroky o ČR, jako o zemi původu chemické látky, kterou byl spáchán útok na agenta Skripala, pokládám za naprosto nepřijatelné. Vyhoštění tří ruských diplomatů je i výrazem solidarity vůči Velké Británii,“ řekl v pondělí předseda ČSSD Jan Hamáček.

Do Ruska se vrátí desítky diplomatů

Země EU společně s USA vyhošťují ruské diplomaty v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala nervovým plynem ve Velké Británii. Americký prezident Donald Trump rozhodl o vyhoštění 60 Rusů a o uzavření konzulátu v Seattlu. Čtyři diplomaty vyhostí také Kanada, 13 pak Ukrajina.

Rusko chystá v reakci na vyhoštění diplomatů z USA a některých zemí Evropské unie stejná opatření. Informovala o tom agentura RIA s odkazem na ministerstvo zahraničí. Podle něj Moskva odpoví na krok každého jednotlivého státu, a to v nadcházejících dnech.

Ruská diplomacie označila solidaritu států s britskou kauzou otravy jedem Novičok za nepřátelský krok a provokaci. Slepé následování euroatlantického příkladu prý povede ke konfrontaci a vyeskaluje vztahy mezi zeměmi.

Vyhoštění ruských diplomatů (aktualizujeme) USA : 60 diplomatů (Z toho 46 z velvyslanectví ve Washingtonu, dva z newyorského generálního konzulátu a 12 členů stálé mise Ruska při OSN; uzavřen má být ruský konzulát v Seattlu.)

: 60 diplomatů (Z toho 46 z velvyslanectví ve Washingtonu, dva z newyorského generálního konzulátu a 12 členů stálé mise Ruska při OSN; uzavřen má být ruský konzulát v Seattlu.) Velká Británie : 23 diplomatů (už 14. března)

: 23 diplomatů (už 14. března) Ukrajina : 13 diplomatů

: 13 diplomatů Kanada: 4 diplomati

4 diplomati Albánie: 2 diplomati (podle prohlášení britské premiérky)

2 diplomati (podle prohlášení britské premiérky) EU (podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska se týká 14 členských zemí) Česko : 3 zaměstnanci ruské ambasády Německo : 4 diplomati Francie : 4 diplomati Polsko : 4 diplomati Litva : 3 diplomati Itálie: 2 diplomati Dánsko : 2 diplomati Nizozemsko: 2 diplomati Estonsko : 1 diplomat Finsko: 1 diplomat Lotyšsko : 1 diplomat Chorvatsko: 1 diplomat Maďarsko: 1 diplomat Rumunsko: 1 diplomat Švédsko: 1 diplomat

