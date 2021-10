České lékárny řeší výpadek léku k léčbě a prevenci HIV. Dostupná je zatím pouze jeho náhrada

V Česku má výpadek lék, který se používá k léčbě HIV a také jako prevence před nákazou. Pravidelně ho užívá asi 650 lidí. Upozornili na to zástupci České společnosti AIDS pomoc. Podle jejího ředitele Jiřího Pavláta je to problém především pro lidi, kteří nedokážou dodržovat zásady bezpečného sexu a lék užívají jako prevenci. Pokud jim dojde, může se to v delším časovém horizontu projevit v nových nákazách virem HIV.

Praha 19:59 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít