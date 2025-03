Česko zakazuje převoz zvířat z Maďarska a Slovenska. Důvodem je vysoce nakažlivé onemocnění zvířat

Od úterka platí zákaz převozu vnímavých zvířat z Maďarska do Česka kvůli výskytu vysoce infekčního virového onemocnění sudokopytníků, slintavky a kulhavky, v Maďarsku. Zákaz platí i pro Slovensko. Novinářům to v pondělí řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). S kontrolami na hranicích pomůže veterinárním inspektorům Policie ČR a Celní správa. V Česku byla naposledy slintavka a kulhavka zjištěna v roce 1975. Praha/ Budapešť/ Bratislava 16:27 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cvičení zásahu v případě rozšíření závažných nákaz v chovech v roce 2022 | Foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Opatření začnou platit po půlnoci na úterý. „Kontroly budou probíhat na hranicích se Slovenskem a v celé oblasti Česka,“ podotkl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. Opatření se podle něj dotýkají zejména ovcí, koz, prasat a skotu. „Pokud se něco nezmění, to znamená, nezhorší se nákazová situace v Maďarsku nebo na Slovensku, tak budou trvat minimálně 21 dnů,“ řekl Semerád.

Veterináři omezili přepravu zvířat ze Slovenska a Maďarska. Důvodem je slintavka a kulhavka Číst článek

Maďarské ohnisko nemoci bylo potvrzeno ve čtvrtek 6. března v chovu v severozápadním Maďarsku nedaleko slovenské hranice. V chovu se nachází přes 1400 kusů skotu. Nemoc není přenosná na člověka. Mezi typické příznaky nákazy patří horečka, snížená produkce mléka, nechutenství či deprese, následně se u zvířat vyskytují puchýře naplněné tekutinou, které praskají a vytvářejí se z nich otevřené léze. Veterinární správa vydala první mimořádná opaření už v pátek.

Aktualizovaná opatření nově zavádí také zákaz vjezdu nevydezinfikovaných vozidel do chovů a zakazují vstup lidí, kteří v posledních 21 dnech byli v Maďarsku. Převoz zvířat ze Slovenska na jatka bude podle Výborného podmíněn certifikátem, což platí i pro dovoz živočišných produktů. „Pokud je nebudou mít, tak nebudou na území České republiky vpuštěny,“ řekl.

Podle policejního prezidenta Martina Vondráška je na česko-slovenské hranici 17 hraničních přechodů, na nejfrekventovanějších přechodech počítá s nepřetržitou kontrolou, na ostatních budou kontroly namátkové. Uvnitř ČR se policisté zaměří zejména na kamiony převážející hospodářská zvířata. „Budeme kontrolovat, zda přepravci mají potřebné doklady o dezinfekci vozidla a doklady potřebné k přepravě hospodářských zvířat,“ řekl novinářům.

V německém chovu se objevil případ slintavky a kulhavky. Nákaza se vyskytla poprvé od roku 1988 Číst článek

Ředitel Generálního ředitelství cel Marek Šimandl dodal, že je připraven posílit síly, aby byla činnost celníků co nejvíce užitečná. Výborný varoval před tím, že pokud by se nákaza dostala do Česka, dopady by byly katastrofální. Při potvrzení nákazy je nutné zvířata v chovech utrácet.

Kvůli dozorům Výborný s okamžitou platností do odvolání pozastavil mimořádné kontroly chovů zaměřené na týrání a dobré životní podmínky zvířat. Kontroly veterináři zahájili 24. února, měly trvat do 17. března. „V tuto chvíli potřebujeme všechny kapacity veterinární správy soustředit na spolupráci s dozorovými orgány,“ řekl ministr.

Vedle kontrol na hranicích počítá Výborný i s kontrolami přímo v chovech. „Zda je dodržována biologická bezpečnost, zda do chovu nemají přístup osoby, které například v posledních 21 dnech byly v Maďarsku,“ dodal ministr.

K plošné vakcinaci se zatím podle Výborného přistupovat nebude. Státní veterinární správa má už připravený soupis opatření v případě zavlečení nákazy do Česka.