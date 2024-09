Česko zasáhnou silný déšť a vítr. Meteorologové očekávají i zvýšení hladin toků

Od čtvrtka do neděle zasáhnou velkou část České republiky vydatné, někde zřejmě až extrémní srážky, které mohou výrazně zvedat hladiny řek. O víkendu bude navíc silně foukat. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že situaci dál sleduje a bude ji v dalších dnech ještě upřesňovat. Praha 14:09 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Česka dorazí silné deště a vítr (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Období od čtvrtka 12. září do neděle 15. září očekáváme velmi deštivé s výraznými srážkovými úhrny. Mezi modely panuje shoda, že na velké části území může napršet přes 100 milimetrů, v exponovaných lokalitách (například návětří Jeseníků) i výrazně více. V důsledku toho se předpokládají i výrazné vzestupy hladin vodních toků,“ sdělili meteorologové.

Značnou část vody by mohla absorbovat půda, která je ve velké části země vysušená. Ráno v neděli 8. září byla půda do jednoho metru nasycená z více než padesáti procent jen v malé části Královéhradeckého kraje a v malé části centrální Šumavy, na mnoha místech byla nasycena pouze do třiceti procent, vyplývá z informací na webu projektu Intersucho.

Situaci částečně změnil pondělní déšť, ale na některých místech napršelo podle dat Českého hydrometeorologického ústavu do deseti milimetrů srážek, tudíž i po tomto dešti zůstává půda spíše suchá, zejména v hlubších vrstvách.

V dalších deseti dnech mohou činit úhrny okolo sto třiceti milimetrů a podle předpovědi na webu Intersucho by měly zcela ukončit epizodu sucha, která začala v poslední srpnové dekádě a vyvrcholila v prvním zářijovém týdnu.

Během víkendu bude místy také hodně větrno, což může způsobovat v kombinaci s podmáčeným terénem polomy a vývraty stromů.

Situaci bude Český hydrometeorologický ústav s ohledem na potenciální výrazné dopady sledovat a dále upřesňovat. Ve středu pravděpodobně zveřejní výstrahu s extrémním, tedy nejvyšším stupněm nebezpečí. Zatím vydal předběžnou výstrahu. Vychází přitom z několika předpovědních modelů.

Česko zažilo na konci srpna a začátkem září mimořádně horké a suché počasí. Zlom přišel v pondělí, kdy začalo pršet a ochladilo se, výrazný propad teplot má společně s vydatným deštěm přijít ve čtvrtek.