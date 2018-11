Přehled tisku: ubyde železničních přejezdů a nová koalice chystá v pražských firmách personální změny

V pátečním tisku se dočtete o tom, že stát chce kvůli bezpečnosti zredukovat počet železničních přejezdů v zemi. Dále se také píše o tom, že by v Česku mohl vyjet první autonomní vlak do tří let. Lidové noviny informují, že nová pražská koalice chystá personální změny v některých městských podnicích. Přehled toho nejzajímavějšího z pátečního tisku sestavil Radiožurnál. Praha 10:23 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Reprofoto ČT | Zdroj: Česká televize

E15

První český autonomní vlak má vyjet do tří let, zní titulek deníku E15. Osobní vlak bez strojvůdce by mělo vyvinout konsorcium tuzemských firem. Do projektu pro regionální dopravce chce investovat šedesát milionů korun.

Konsorcium sestavuje firma AŽD Praha, která se automatizací železniční dopravy zabývá už tři roky. Teprve teď se ale podle E15ky projekt rozjíždí naplno. Do tří let by se podle firmy mělo podařit postavit plně autonomní vlak. První testovací jízdy bez cestujících jsou naplánované na rok 2020.

Mladá fronta Dnes

Stát chce rušit železniční přejezdy. V Česku je jich totiž moc a někdy jsou nebezpečné, píše Mladá fronta Dnes. Ministerstvo dopravy kvůli tomu připravuje novelu zákona, podle které by o rušení přejezdů už nerozhodovaly obecní úřady, ale správci železničních tratí.

Celkem je v Česku téměř 8 tisíc křížení silnic a železnic, polovina z nich je přitom vybavena jen nejzákladnějším typem zabezpečení. Resort dopravy si proto od novely slibuje snížení počtu nehod. Jen v loňském roku totiž na přejezdech zemřelo 34 lidí a dalších 68 bylo zraněno.

Deník

Regulace spotřebitelských úvěrů, která začala platit před rokem a půl, má mezery. A na ty se zaměřil regionální Deník. Podle něj některé firmy stále zneužívají dlužníky, místo spotřebitelských k tomu ale využívají podnikatelské půjčky.

Lidové noviny

Nová pražská koalice chystá personální změny v některých městských společnostech, informují Lidové noviny. Změny se týkají například Výstaviště, kde je předsedkyní dozorčí rady bývalá primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO.

Nová koalice vedená Zdeňkem Hřibem ze strany Pirátů chce udělat změny taky v dopravním podniku, nebo v Technické správě komunikací. Vyplývá to z informací, které získaly Lidové noviny.

Právo

Institut klinické a experimentální medicíny chce lépe informovat pozůstalé o dárcovství orgánů, vydává proto informační brožuru pro pozůstalé, píše deník Právo. Nazval ji dar života a popisuje odběr orgánů či jejich cestu od dárce k příjemci.

Na transplantaci orgánů čeká v Česku asi dva tisíce pacientů. Většinou se jí dočkají právě díky zemřelým dárcům. Nejčastěji potřebují nemocní nové ledviny nebo játra. Transplantuje se ale i srdce, slinivka, plíce nebo tenké střevo. Každý zemřelý dárce orgánů tak může pomoct až deseti lidem, informuje Právo. Ročně provede IKEM odběr orgánů od zhruba dvou stovek dárců.

Česko patří v transplantacích ke světové špičce, počet dárců byl loni v přepočtu na obyvatele šestý nejvyšší na světě.