Z práce do práce a téměř žádný volný čas. V Česku přibývá lidí, kteří si s jedním zaměstnáním nevystačí

V Česku stoupá počet lidí, kteří potřebují další práci pro zvládnutí nákladů na každodenní život. Vyplývá to z dat projektu Česko 2022 – Život k nezaplacení. Spolupracuje na něm Český rozhlas s výzkumnou agenturou PAQ Research. Podle výsledků průzkumu vzrostl od začátku roku počet lidí, kteří uvažují o nové práci nebo o přivýdělku, z devíti na dvanáct procent. Někteří z nich využívají získané peníze i k dalšímu vzdělávání. Život k nezaplacení Ústí nad Labem 6:22 20. června 2022

„No, musím mít svoji normální práci, a pak brigádu, kterou dělám sám na sebe. Týká se to opravy aut. Minulý rok jsem také kácel stromy,“ vysvětluje třicátník Jan z Ústecka, který druhý zdroj příjmů mimo svého klasického zaměstnání považuje za nutnost.

Poslechněte si reportáž o Janovi z Ústecka se dvěma zaměstnáními

„Ta jedna práce, pokud je placená do 30 tisíc, tak s poplatky a nájmem mi z ní moc nezbyde. Momentálně když přibydou nedoplatky za plyn a elektřinu, tak je to tragický,“ vyjadřuje obavy Jan.

„Nedokážu žít z ruky do huby, takže se to fakticky nedá. Za posledních x let stát nedá ani korunu,“ přemítá Jan.

A jak by žil bez druhé práce? „Nechodil bych tak často nakupovat, a musel bych žít jako víc chudý člověk. Nechci mít chudší standard, omezuju se i tak, ale nedá se to udržet ani se dvěma pracemi. Ale mohlo by být i hůř,“ říká Jan.

Časově náročné

I když vítá možnost vylepšení situace druhou prací, nemá to jen svá pozitiva. Netroufne si kvůli tomu založit rodinu.

„Není to možný. S přítelkyní se vidíme tři dny v týdnu, a to jsme ještě rádi. Soukromý život je v tomhle problematický, ani na dovolenou nejedu,“ říká Jan, který je zvyklý ke 180 hodinám měsíčně v hlavním zaměstnání napracovat desítky dalších ve vedlejším.

Druhou práci Jan bere jako relax. „Celý život jsem zvyklý makat rukama. Já v té práci můžu vypnout mozek a jet podle svého, bez jednání s lidmi. Je to tam oproti restauraci volnější. Když chci ve 12 domů, tak jdu ve 12 domů. Ale člověk tak musí být déle, aby si něco vydělal,“ upřesňuje.

Třiatřicetiletý Jan ale nemá dvě práce jen kvůli tomu, aby finančně každý měsíc vyšel. Peníze využívá i na hrazení různých kurzů.

„Když se něco chci naučit, tak do toho rád investuju prostředky, na rekvalifikační kurzy a jiné možnosti,“ vysvětluje Jan, který má v plánu i dostudovat.

„Kdysi dávno jsem studoval na maturitu, ale bylo nás málo a naši třídu zrušili. Pak jsem už nastoupil do práce, a na školu neměl čas. Teď bych si ji ale rád dodělal, a později i vysokou školu,“ říká své vize pan Jan. Dalším vzděláním chce zlepšit svoji pozici na trhu práce.