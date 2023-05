Máslo, salámy a pečivo. V Česku roste počet krádeží, zloději si z obchodů odnáší bez placení i běžné zboží

O alkohol nebo dražší čokolády mají podle řetězců zloději zájem pořád. Přibylo ale i máslo, salámy nebo pečivo. „Nově pozorujeme častější krádeže u zboží běžné denní spotřeby,“ uvedl mluvčí Tesca Michal Kuzmiak.

V českých obchodech přibylo krádeží, zloději navíc rozšiřují svůj zájem na levnější zboží

Tato síť prodejen podle něj eviduje meziroční nárůst krádeží o pětinu. „Větší nárůst jsme také zaznamenali v podvodech na samoobslužných pokladnách,“ dodává. Toho, že v kapsách zlodějů končí zboží častěji než dřív, si podle svého mluvčího Tomáše Kubíka všímá i Penny Market. „Nejčastěji se jedná o drobné krádeže, které ve většině případů odhalíme již ve stadiu pokusu,“ upřesňuje.

Vyšší počet krádeží v obchodech ukazují i policejní statistiky. Zatímco do konce loňského dubna řešily hlídky přes tři tisíce případů, letos jich za stejné období bylo o tisícovku víc. Policejní data ale ukazují jen trestné činy, tedy krádeže, kde škoda přesáhla deset tisíc korun.

„Ti, co kradou, se velmi dobře přizpůsobují limitu deset tisíc korun, kdy především u té části pachatelů, kteří jsou organizovaní, nebo kradou pravidelně, tak si velmi dobře hlídají limit toho, aby se z přestupku nestal trestný čin,“ říká technický ředitel bezpečnostní agentury Securitas Jan Peroutka.

Její zaměstnanci hlídají supermarkety, obchody s elektronikou, nebo módou a nárůst krádeží evidují v loňském roce ve srovnání s rokem 2021 v desítkách procent. „Zvedá se to ve všech odvětvích, na konkrétním příkladu našeho zákazníka, poměrně velkého obchodu s módou v Praze, můžeme říct, že meziroční nárůst je zhruba 20, možná 25 procent. Dnes jsme měsíčně zhruba na šedesáti případech, kde se bavíme zhruba o 150 tisících korun v ukradeném zboží za jeden obchodní dům,“ popisuje.

Paradoxní tresty

Podle společnosti M2C, která zajišťuje ostrahu obchodních řetězců a center, kradou lidé víc i kvůli současné ekonomické situaci a bezpečnostní agentury si všímají toho, že jsou zloději čím dál agresivnější.

V Česku aktuálně hrozí za krádež až dva roky za mřížemi, do vězení se mohou dostat i ti, kteří kradou lacinější zboží, ale dělají to opakovaně. Soudy jim obvykle udělí několik podmínek. „Pak dojde k přeměně všech těch trestů a prvotrestaný člověk jde na řadu let do vězení, což není výchovné,“ popisuje šéf soudcovské unie Libor Vávra.

Současný systém není podle Vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové vůči recidivistům spravedlivý a potřebuje změnu. „Mnohonásobné odložení trestu odnětí svobody by mělo být nežádoucí, a teď mluvím o případech, kdy pětkrát a vícekrát dochází k odložení trestu a spíše to způsobuje negativní dopady do života osoby, proti níž trest směřuje, i přes to, že se to může zdát paradoxní,“ vysvětluje.

Bradáčová upozorňuje na to, že zloději, kteří kradou v obchodech, dostávají ve finále podobně dlouhé tresty jako pachatelé mnohem závažnější hospodářské kriminality, výše škody je ale úplně jiná.