Mezinárodní komise o stavu české žurnalistiky: Pro vládu je snadné vyvíjet tlak na veřejnoprávní média

Média v Česku jsou podle nové zprávy Evropské federace novinářů pod tlakem. Tým novinářů a mediálních odborníků mimo jiné varuje před příliš úzkými vazbami českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na některá média. Mezinárodní experti mají za to, že stále má vliv na média, která převedl do svěřenského fondu. Česko se nejen kvůli tomu za pět let propadlo v žebříčku svobody tisku Reportérů bez hranic o 27 míst, patří mu 40. příčka.

Praha 12:25 17. října 2019