Česko zvedne ruku pro odvetná cla proti USA. Týkala by se oceli, plastů nebo sójových bobů

Česko ve středu zvedne ruku pro zavedení odvetných cel proti Spojeným státům. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdily zdroje přímo obeznámené s českou pozicí. Jde o reakci na opatření Trumpovy administrativy, která uvalila 25procentní cla na dovoz oceli a hliníku. Návrh, který by zasáhl americký dovoz do Evropské unie v řádovém objemu miliard eur, musí ve středu projít přes kvalifikovanou většinu všech členských států EU. Praha/Brusel 8. dubna 2025

Návrh zavést deseti nebo 25procentní cla se týká více než 1600 položek dovážených ze Spojených států – zeleniny, ovoce, ořechů, oblečení a dalších. Vyplývá to z komisního dokumentu, který v pondělí večer obdržely členské státy a poprvé o něm informovaly server MLex a agentura Reuters.

Kvalifikovaná většina Aby návrh prošel kvalifikovanou většinou, musí se pro něj vyslovit nejméně 15 ze 27 členských států (55 procent)

Ty musejí zastupovat alespoň 65 procent obyvatel Evropské unie

Evropská reakce, jejíž návrh od Evropské komise mají členské státy na stole od pondělního večera, odpovídá na první balík cel Spojených států. Ta se týkají dovozu hliníku a oceli. O reakci na druhý, plošný balík cel, které prezident Donald Trump uvalil v různé míře na řadu světových zemí včetně EU, členské státy teprve jednají.

Pokud by první sadu opatření členské státy kvalifikovanou většinou schválily, začala by cla platit postupně v několika fázích – 15. dubna, 15. května a 1. prosince, přičemž nejzazší termín by se týkal ořechů a sójových bobů.

„Výsledný návrh protiopatření vnímáme jako realistický kompromis, který umožní vyjednávání s USA o možných řešeních. Pevně doufáme, že se řešení podaří najít a situace nebude dále eskalovat,“ okomentoval českou pozici mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík.

Lodě, motorky, diamanty

Na seznamu, který má podle serveru MLex 66 stran, jsou kromě potravin a oblečení třeba i diamanty nebo zubní nitě a některá vozidla, například lodě nebo motocykly. Na žádost Francie z něj byl odstraněn americký bourbon a víno – Trump hrozil až 200procentními cly na evropský alkohol, pokud by EU na bourbon mířila navrhovanými 50procentními cly.

Navrhovaná protiopatření mají podle ministerstva průmyslu a obchodu hodnotu 20 miliard eur (asi 503 miliard korun). Právě sójové boby jsou ze zmíněných produktů podle výpočtů serveru Politico největším artiklem v objemu až 2,6 miliardy eur (asi 65 miliard korun).

„Trump sjednocuje Evropu. Jasně stojíme za svobodným mezinárodním obchodem a dodržováním jeho pravidel… Stále ale platí, že nejvýhodnějším řešením je dohoda a samozřejmě posilování vzájemných obchodních vztahů,“ prohlásil po pondělním jednání ministrů členských států EU v Lucemburku ministr Lukáš Vlček (STAN).

Vrcholní evropští představitelé mezitím také na všech frontách uvádějí, že ačkoliv evropská reakce na americká cla musí být rázná a jednotná, jsou stále připraveni se Spojenými státy jednat a to je pro ně preferovanou variantou.

Italská premiéra Giorgia Meloniová, která má z evropských lídrů patrně Trumpovi nejblíže, míří do Washingtonu příští týden poté, co tam koncem března byl eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. Ve středu se rovněž na dlouho plánovanou návštěvu chystá europarlamentní delegace.

Itálie patří podle serveru Politico do skupiny zemí, které se staví za rezervovanější reakci na americká cla – ministr zahraničí Antonio Tajani navrhl, že cla, o kterých se bude hlasovat ve středu, by mohla začít platit až 30. namísto 15. dubna.