Československá plavba Labská v Děčíně po více než sto letech končí. Důvod nechce vedení upřesňovat

Z Děčína odchází poslední připomínka toho, že město bývalo více než 100 let důležitým místem pro lodní dopravu. 14. února si v sídle společnosti Rhenus PartnerShip-ČSPL, s.r.o. převzaly desítky zaměstnanců výpovědi. Firma jde do likvidace. Proč, to její vedení zatím nechce upřesnit.

