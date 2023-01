V unii jsme za jedním stolem. Fiala a Heger zhodnotili vztahy rozděleného Československa pozitivně

Během třiceti let od rozdělení Československa se podle premiéra Petra Fialy z ODS podařilo zachovat to dobré, co v tehdejší federaci fungovalo. Vzájemné vztahy obou zemí jsou i dnes mimořádné. Fiala to řekl v bratislavském Národním divadle během galavečeru ke 30. výročí vzniku Slovenské republiky. V projevu zmínil, že přibývá přitom mladých lidí, kteří společný stát nezažili. Praha/Bratislava 19:30 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českého premiéra Fialu prý rozdělení nepřekvapilo. Šlo mu hlavně o to, aby proběhlo mírovou cestou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přesto cítí k druhé polovině bývalého Československa neuvěřitelnou blízkost. Je to důkaz, že naše vztahy nejsou postaveny na nostalgii, ale na hlubokém porozumění,“ poznamenal Fiala, který se v neděli společně se svým slovenským protějškem Eduardem Hegerem zúčastnil televizní diskuze veřejnoprávní stanice RTVS.

Přestože prvotní emoce byly smíšené, zbilancoval Eduard Heger, že rozdělení vydat se dál samostatně bylo nejspíš správné.

„V Evropské unii jsme se opět ocitli za jedním stolem. Sedíme tam jako partneři a můžeme díky tomu ukazovat ostatním zemím jednotu a spolupráci,“ řekl Heger.

Českého premiéra Fialu prý rozdělení nepřekvapilo. Šlo mu hlavně o to, aby proběhlo mírovou cestou. Federace byla podle Fialy neudržitelná, protože oba národy mají rozdílnou historii a slovenský emancipační proces by nebyl bez dosažení samostatnosti Slovenskou společností chápán jako dovršený.

Jedním z témat diskuse bylo přijetí společné unijní měny. Slovensko ji platí od roku 2009 a Slováci s tím jsou v drtivé většině spokojeni. Naopak v Česku si podle průzkumu agentury MEDIAN SK považuje 68 procent lidí za důležité nepřijetí evropské měny. Petr Fiala to vysvětlil, proč pro něj není přijetí eura aktuální.

„Pokud mám mluvit za sebe, za svou politickou stranu, tak my nejsme přesvědčeni, že by euro přineslo České republice oproti koruně nějaké výhody. To není nějaký ideový postoj. Když se ta situace změní, tak můžeme prostě přemýšlet jinak. Ale v tuto chvíli ta situace taková je,“ objasnil Fiala.

Premiéři Fiala, Heger mluvili také o tom, že si váží unijní jednoty při postupu proti ruské agresi na Ukrajině.

Premiér Fiala na společné úrovni vyzdvihl, že obě země dál čelí bezpečnostním výzvám a nikdo neví, kdy konflikt na Ukrajině skončí. Je prý důležité zajistit energetickou bezpečnost a energie za přijatelné ceny a také investovat do obrany našich zemí