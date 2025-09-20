Českou vesnicí roku je Písečná v Pardubickém kraji. V soutěži porazila dalších 180 obcí
Písečná na Orlickoústecku je českou Vesnicí roku 2025. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo více než 180 obcí, do celostátního finále se jich probojovalo třináct. Jako druhá skončila obec Kosova Hora ve Středočeském kraji, třetí příčku pak obsadily jihomoravské Plenkovice. Organizátoři vyhlásili výsledky v sobotu odpoledne v jihočeském Vacově, který vyhrál loni.
Komise u vesnic hodnotila třeba společenský život, podnikání, úspory energií či péči o veřejná prostranství a zeleň. Soutěž organizátoři vyhlašují v rámci Programu obnovy venkova od roku 1995. Cílem akce je povzbudit obyvatele, aby aktivně rozvíjeli život v obcích a místní tradice.
Písečná kousek od Žamberka již dříve v červnu tohoto roku zvítězila v krajském kole soutěže. Od Pardubického kraje tak obdržela finanční příspěvek ve výši jednoho milionu korun. Podle starostky obce Šárky Šimkové Filipové tehdy porotu zaujali nejvíce tím, že si na nic nehráli.
V obci je škola, školka, fungující obchod, řeznictví, hospoda, velká sportovní základna, hřiště pro děti i koupaliště. V obecních technických službách jsou zaměstnáni čtyři lidé, kteří vesnici udržují upravenou po celý rok.
Písečná v soutěži Vesnice roku už v letech 2004 a 2018 obdržela Zelenou stuhu jako menší ocenění za péči o zeleň a životní prostředí. Jako vůbec první obec z celého Česka získala v roce 2005 zlatou medaili v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe.