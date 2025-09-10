Český a polský břeh řeky Olše spojí nová lávka pro pěší a cyklisty. Povede z Karvinské Louky do Hažlachu

Karvinská část Louky zažije zásadní moment stavby nové lávky přes řeku Olši. Jeřáb osadí hlavní nosnou konstrukci. Ocelová lávka bude měřit téměř 80 metrů. Český rozhlas Ostrava o projektu mluvil s primátorem Karviné Janem Wolfem (SOCDEM).

Vizualizace nové lávky, která která spojí český a polský břeh

Vizualizace nové lávky, která která spojí český a polský břeh | Zdroj: Magistrát města Karviné

Jak lávka pomůže lidem na obou stranách řeky? 
Nová lávka určitě usnadní lidem každodenní život. Umožní pěším i cyklistům rychlejší, pohodlnější cestu mezi Karvinou a Hažlachem. Věřím tomu, že otevře i nové možnosti pro výlety a krátké přeshraniční cesty.

Poslechněte si rozhovor s Janem Wolfem

Lidé také budou mít jednodušší přístup k sousedům, jejich obchodům, službám a věřím tomu, že to posílí dobré sousedské vztahy. Určitě je to projekt, který přinese užitek oběma stranám.

V bývalém dole Barbora zahájí divadelní festival. Program akce oživí spolek Stará Karviná

Ze severu a z východu je Karviná ohraničena polskou hranicí. Jak je pro město důležitý přeshraniční rozvoj a vztah se sousedním Polskem? 
Máme řadu společných projektů, spoustu témat k debatám, potkáváme se v rámci společenských i kulturních, sportovních akcí.

Lávka podpoří rozvoj turismu a také rozšíří síť cyklostezek, která jsou mimochodem v Karviné hodně rozšířené.

