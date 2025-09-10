Český a polský břeh řeky Olše spojí nová lávka pro pěší a cyklisty. Povede z Karvinské Louky do Hažlachu
Karvinská část Louky zažije zásadní moment stavby nové lávky přes řeku Olši. Jeřáb osadí hlavní nosnou konstrukci. Ocelová lávka bude měřit téměř 80 metrů. Český rozhlas Ostrava o projektu mluvil s primátorem Karviné Janem Wolfem (SOCDEM).
Jak lávka pomůže lidem na obou stranách řeky?
Nová lávka určitě usnadní lidem každodenní život. Umožní pěším i cyklistům rychlejší, pohodlnější cestu mezi Karvinou a Hažlachem. Věřím tomu, že otevře i nové možnosti pro výlety a krátké přeshraniční cesty.
Lidé také budou mít jednodušší přístup k sousedům, jejich obchodům, službám a věřím tomu, že to posílí dobré sousedské vztahy. Určitě je to projekt, který přinese užitek oběma stranám.
Ze severu a z východu je Karviná ohraničena polskou hranicí. Jak je pro město důležitý přeshraniční rozvoj a vztah se sousedním Polskem?
Máme řadu společných projektů, spoustu témat k debatám, potkáváme se v rámci společenských i kulturních, sportovních akcí.
Lávka podpoří rozvoj turismu a také rozšíří síť cyklostezek, která jsou mimochodem v Karviné hodně rozšířené.