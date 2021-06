Zeman chce otevřít Český dům v Rakousku. Posílit se má také dopravní spojení mezi zeměmi

Český prezident Miloš Zeman by uvítal otevření Českého domu ve Vídni. Řekl to ve čtvrtek na společné tiskové konferenci s rakouským kolegou Alexanderem Van der Bellenem po jejich schůzce ve Vídni. Oba prezidenti se vyslovili pro posílení dopravního spojení mezi oběma zeměmi a pochvalovali si ekonomickou spolupráci Česka a Rakouska. Olomouc 16:31 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě jednání s Van der Bellenem se Zeman ještě ve středu sešel v Rakousku s někdejším rakouským kancléřem Franzem Vranitzkym a bývalým prezidentem Heinzem Fischerem. | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Já jsem se v poslední době vrhl na otevírání Českých domů. Otevřel jsem Český dům v Jeruzalémě, pak jsem otevřel Český dům v Bratislavě a letos na podzim pojedu otevírat Český dům do Bělehradu. Bylo by krásné, kdybychom časem měli Český dům i ve Vídni, protože ve Vídni byla tak velká česká menšina, že se o Vídni říkalo, že je to druhé největší české město,“ řekl Zeman.

Podle Zemana dálnice mezi hornorakouským městem Linec a Českými Budějovicemi bude na české straně dokončena možná dříve než v Rakousku.

„Na druhé straně je naše ostuda, že jsme dosud nepokročili z naší strany ve stavbě dálnice Brno-Vídeň. Pan ministr dopravy mi sdělil, že jsou to ekologičtí aktivisté z české strany, kteří brání stavbě této dálnice, a to zejména v úseku Novomlýnské nádrže,“ uvedl Zeman.

Plány s Rakouskem

Český prezident také tlumočil svému rakouskému kolegovi, že česká vláda schválila projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

„Jsem rád, že i polská vláda a osobně polský prezident k tomu vyjádřili svůj souhlas. Chápu, že jsou jisté pochybnosti na rakouské straně. A ty by bylo opět dobré řešit v přátelské atmosféře diskuse,“ řekl Zeman.

Rakouský prezident se vyslovil také pro budování vysokorychlostního železničního spojení obou zemí. Ocenil, že i v době koronavirové krize pokračovaly ekonomické kontakty Česka a Rakouska a že epidemická situace se zlepšuje.

„I nejlepší přátelé mají různé názory. Je známé, že pozice ohledně jaderné energie v Praze je jiná než ve Vídni. Dokud existuje spolupráce mezi techniky a vědci a jsme informováni, není to důvodem k obavám. Pokud se můžeme spolehnout na otevřenost a přístup k informacím, je to v pořádku,“ řekl Van der Bellen.

Kromě jednání s Van der Bellenem se Zeman ještě ve středu sešel v Rakousku s někdejším rakouským kancléřem Franzem Vranitzkym a bývalým prezidentem Heinzem Fischerem.