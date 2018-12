Meteorologové varují před ledovkou na západě Čech. Pozor by si měli dát řidiči i chodci

Senát odmítl novelu služebního zákona. Navrhuje, aby vláda nesměla odvolávat státní tajemníky

Vláda by podle Senátu neměla získat právo odvolávat ministerské státní tajemníky na podnět příslušných ministrů. Podle kritiků by to byl krok zpět k politizaci státní správy.