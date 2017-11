Silnice v noci a ráno pokryje led, varují meteorologové

Výstraha platí pro Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj a Vysočinu od čtvrteční šesté hodiny večer do páteční deváté hodiny ráno.

Podle meteorologů teploty klesnou až k minus osmi stupňům Celsia. „Díky srážkám ze čtvrtka a roztátému sněhu budou komunikace mokré, a proto se v noci na pátek a v pátek ráno bude místy tvořit náledí v polohách pod 500 metrů nad mořem. Náledí se pravděpodobně bude místy tvořit i během následujících nocí,“ varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.

Na Moravě bude navíc ve čtvrtek odpoledne sněžit, ve Slezsku až do večera. Řidiči by tak měli s auty vyjíždět jen na zimních pneumatikách, při cestě do hor by měli mít navíc sněhové řetězy.

Nehoda autobusu u Ločenic. Jeden člověk zahynul, dvanáct lidí je zraněných Číst článek

Na Moravě a ve Slezsku v noci na čtvrtek sněžilo a do čtvrtečního poledne tam napadly čtyři až osm centimetrů sněhu. V Beskydech a Bílých Karpatech nadílka nového sněhu podle ČTK dosahovala až k 12 centimetrům. Sněžit bude i odpoledne, ve Slezsku až do večera. Za čtvrtek tak podle meteorologů napadne pět až 12 centimetrů sněhu, v Beskydech a Bílých Karpatech 15 až 25 centimetrů sněhu.

Sněžení, námraza i ledovka komplikovaly dopravu na řadě míst Česka i ve čtvrtek. Kluzká silnice měla možná podíl na tragické nehodě autobusu na Českobudějovicku, při níž zemřel jeden člověk a dalších 12 se zranilo. Navzdory sněžení byly silnice v Česku většinou stále sjízdné, pozor museli dávat řidiči především v horských oblastech. Sníh zasypal v noci na čtvrtek i sousední státy, třeba západ a centrální část Slovenska a Rakousko.