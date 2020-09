Na pár dní se do Česka vrátí léto, místy bude i přes 30 stupňů. V druhé polovině týdne se ale ochladí

Na začátku týdne se do České republiky vrátí léto. Teploty budou v pondělí, úterý a ve středu atakovat hranici 30 stupňů Celsia a podle Českého hydrometeorologického ústavu ji i místy překročí. Může ze to tlaková výše, která se momentálně nachází právě nad střední Evropou. Ve čtvrtek ji ale naopak vystřídá studená fronta, která způsobí, že v pátek by už teploty neměly překročit dvacet stupňů Celsia. Praha 9:24 14. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na začátku týdne se do České republiky vrátí léto. Teploty budou v pondělí, úterý a ve středu atakovat hranici 30 stupňů Celsia a podle Českého hydrometeorologického ústavu ji i místy překročí | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

„Za teplé počasí může rozsáhlá tlaková výše nad střední Evropou, která se zvolna přesouvá k východu. Po její zadní straně k nám začne proudit ještě o něco teplejší vzduch. Teploty budou vysoké, mezi 25 až 30 °C. Ojediněle může být tropická hodnota 30 °C překonána,“ informuje Český hydrometeorologický ústav v pondělí na svém twitteru.

Stejná situace by pak podle údajů na stránkách ústavu měla vydržet i v úterý a ve středu. Teplo bude o v noci, kdy by mělo být až 16 stupňů. Meteorologové varují, že by se po ránu mohly místy objevit i mlhy.

S příchodem studené fronty se pak ve čtvrtek ochladí. Denní teploty budou dosahovat jen 18 až 22 stupňů, v pátek dokonce jen 14 až 18 stupňů. Bude oblačno až zataženo, místy se objeví přeháňky a ojediněle i bouřky. V pátek se dokonce mohou objevit i přízemní mrazíky.

O víkendu a v pondělí pak podle výhledu bude 15 až 19 stupňů Celsia, postupně pak 19 až 23.

