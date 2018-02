Meteorologové varují před silným mrazem. Místy bude i méně než 30 stupňů pod nulou

Českou republiku budou od neděle až do druhé poloviny týdne sužovat silné mrazy, varoval Český hydrometeorologický ústav. Minimální teploty by se podle meteorologů měly pohybovat od -10 do -15 stupňů.

