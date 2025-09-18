Český jaderný odpad se ukládá v Dukovanech už 30 let. ‚Musí se opatrně,‘ popisuje místní pracovník

Kaly z jaderných elektráren nebo radioaktivitou kontaminované stavební materiály a oblečení přímo z jejich provozu. To všechno ukrývají sudy, které se ukládají ve speciálním úložišti v Dukovanech. Letos funguje třicátým rokem. „Je to zaplněné zhruba z jedné čtvrtiny. Úložiště je projektováno na 60letý provoz všech stávajících jaderných zdrojů plus jednoho nového,“ říká ředitel správy úložišť Lukáš Vondrovic.

Dukovany Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Správa úložišť radioaktivních odpadů v dole Richard na Litoměřicku (archivní foto)

Správa úložišť radioaktivních odpadů (ilustrační foto) | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

Daniela Frgalová ze Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) obchází dovezený sud s radioaktivním odpadem s dlouhou tyčí, na jejímž konci má displej. „Máme tady aktuálně 11,8 mikrosievertu za hodinu na povrchu víka. Tímto způsobem se kontrolují sudy dovezené z jaderné elektrárny Temelín.“

Přehrát

00:00 / 00:00

Provozní jaderný odpad z českých elektráren se ukládá do úložiště v Dukovanech už 30 let

Vedle nad otevřenou betonovou jímkou úložiště, která je skoro celá zaplněná podobnými 200 litrovými sudy, popojíždí na kolejích žlutý jeřáb.

Jeřáb ovládá Tomáš Močeloch, v kabině má dva monitory, na kterých sleduje, co dělá. „Musí se opatrně, sud se nesmí převrátit, nesmíme ho nijak narušit. Jímka, kam se to ukládá, je napřesno, takže si musíme dávat hodně bacha,“ vysvětluje.

Policie v kauze úložišť jaderného odpadu obvinila další dvě firmy a člověka. Měli manipulovat zakázku

Číst článek

Sudy se na sebe skládají v šesti patrech, pak se zalejí betonem. „Ukládají se tam provozní odpady z provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Hlavně jsou to kaly a jonexy z čištění vod v primárním okruhu. Odpady se pochopitelně nesmí ukládat v kapalném stavu, takže se zpevňují,“ vysvětluje Martina Máčelová ze SÚRAO.

Úložiště má dohromady 112 jímek. Každá z nich se zaplní zhruba za rok, vypočítává ředitel správy úložišť Lukáš Vondrovic. „Je to zaplněné zhruba z jedné čtvrtiny, z 25 procent. Úložiště je projektováno na 60letý provoz všech stávajících jaderných zdrojů plus jednoho nového.“ Až se úložiště zaplní, překryjí ho horniny a zemina,“ uzavírá Vondrovic.

František Jirků Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme