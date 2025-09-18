Český jaderný odpad se ukládá v Dukovanech už 30 let. ‚Musí se opatrně,‘ popisuje místní pracovník
Kaly z jaderných elektráren nebo radioaktivitou kontaminované stavební materiály a oblečení přímo z jejich provozu. To všechno ukrývají sudy, které se ukládají ve speciálním úložišti v Dukovanech. Letos funguje třicátým rokem. „Je to zaplněné zhruba z jedné čtvrtiny. Úložiště je projektováno na 60letý provoz všech stávajících jaderných zdrojů plus jednoho nového,“ říká ředitel správy úložišť Lukáš Vondrovic.
Daniela Frgalová ze Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) obchází dovezený sud s radioaktivním odpadem s dlouhou tyčí, na jejímž konci má displej. „Máme tady aktuálně 11,8 mikrosievertu za hodinu na povrchu víka. Tímto způsobem se kontrolují sudy dovezené z jaderné elektrárny Temelín.“
00:00 / 00:00
Provozní jaderný odpad z českých elektráren se ukládá do úložiště v Dukovanech už 30 let
Vedle nad otevřenou betonovou jímkou úložiště, která je skoro celá zaplněná podobnými 200 litrovými sudy, popojíždí na kolejích žlutý jeřáb.
Jeřáb ovládá Tomáš Močeloch, v kabině má dva monitory, na kterých sleduje, co dělá. „Musí se opatrně, sud se nesmí převrátit, nesmíme ho nijak narušit. Jímka, kam se to ukládá, je napřesno, takže si musíme dávat hodně bacha,“ vysvětluje.
Policie v kauze úložišť jaderného odpadu obvinila další dvě firmy a člověka. Měli manipulovat zakázku
Číst článek
Sudy se na sebe skládají v šesti patrech, pak se zalejí betonem. „Ukládají se tam provozní odpady z provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Hlavně jsou to kaly a jonexy z čištění vod v primárním okruhu. Odpady se pochopitelně nesmí ukládat v kapalném stavu, takže se zpevňují,“ vysvětluje Martina Máčelová ze SÚRAO.
Úložiště má dohromady 112 jímek. Každá z nich se zaplní zhruba za rok, vypočítává ředitel správy úložišť Lukáš Vondrovic. „Je to zaplněné zhruba z jedné čtvrtiny, z 25 procent. Úložiště je projektováno na 60letý provoz všech stávajících jaderných zdrojů plus jednoho nového.“ Až se úložiště zaplní, překryjí ho horniny a zemina,“ uzavírá Vondrovic.