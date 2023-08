Místostarosta Českého Krumlova podle ministerstva neoprávněně používá titul inženýr. Politik to odmítá

Nezávislý místostarosta Českého Krumlova Dalibor Uhlíř užívá podle vyjádření ministerstva školství neoprávněně akademický titul inženýr. Současný radní a zastupitel to odmítá. Uvádí, že při studiu na pobočce soukromé americké Newport University získal v polovině 90. let titul MBA. České úřady mu pak na základě nostrifikační doložky zapsaly do databáze obyvatel i do občanského průkazu titul inženýr. Český Krumlov 16:33 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dalibor Uhlíř je v současnosti připravený podat správní žalobu na školu, nebo ministerstvo školství. Na snímku jsou jeho dokumenty | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Tohle je originál diplomu Newport University, kde je vysvědčení s kredity z jednotlivých předmětů. A tady je ověřená kopie doložky, kde univerzita říká, že jsem díky splnění rozsahu studia, obhajobě diplomové práce a složení státních zkoušek oprávněn užívat titul inženýr v oblasti ekonomiky a managementu,“ ukazuje místostarosta Dalibor Uhlíř z hnutí Český Krumlov rozumem a srdcem svůj diplom z Newport University.

Mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová ale upozorňuje, že na akademický titul v tomto případě nárok není.

„Daná osoba na titul nárok nemá. Co se týče případného postihu, může jít o přestupek neoprávněného užití titulu,“ uvádí. V takovém případě hrozí pokuta až ve výši 5000 korun.

„Newport International University, s.r.o. Ostrava nikdy nebyla českou soukromou vysokou školou a inženýr je český akademický vysokoškolský titul, který může udílet jen česká veřejná nebo soukromá vysoká škola, nikoli zahraniční univerzita,“ vysvětluje mluvčí Lednová.

Spolupráce s univerzitou?

Dalibor Uhlíř ale namítá že státní zkoušky a obhajobu diplomové práce absolvoval před komisí složenou z profesorů Technické univerzity v Ostravě a Newport University.

Petr Ptašek z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava spolupráci s Newport University v mailové odpovědi vyloučil. „S Newport University nemáme, ani v minulosti neevidujeme žádnou spolupráci v podobě studia, vzájemného uznávání a udělování titulů a podobně,“ napsal.

Dalibor Uhlíř je v současnosti připravený podat správní žalobu na školu nebo ministerstvo školství.

„Aby se ukázalo, kde nastala ta chyba. Od začátku říkám, že jsem nepodváděl, a srovnávat používání titulu s lidmi, kteří nevystudovali žádnou vysokou školu a vymýšleli si to, mi přijde absurdní. Vyzývám americkou ambasádu, protože to byla pobočka americké školy, která už údajně na našem území nefunguje, aby se k tomu nějakým způsobem postavila,“ reaguje.

Výzva zastupitelů

Na sporné užívání titulu místostarostou Daliborem Uhlířem upozornili někteří obyvatelé Českého Krumlova na sociálních sítích.

Osm opozičních zastupitelů už zaslalo otevřenou výzvu starostovi města a žádají o jednoznačné vysvětlení. Podepsal ji například Martin Střelec (za Nezávislé a Zelené).

„Už to nemůžou řešit občané, ale je potřeba se k tomu postavit nějak důkladněji, nebojím se říct oficiálně. Ten, kdo by to měl udělat, je podle nás spíš město jako takové, protože je v jeho zájmu, aby jeho statutární zástupce měl jednoznačně potvrzeno, jestli titul má, nebo nemá, a aby město vědělo, jestli ho může uvádět,“ říká.

Starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády (ANO) potvrdil, že tématu se budou věnovat zastupitelé na schůzi 31. srpna.