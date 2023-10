Český Krumlov se konečně zbaví černé kaňky. Nový vlastník plánuje opravu zchátralého hotelu Vyšehrad

Českokrumlovský hotel Vyšehrad má posprejované zdi zvenku i zevnitř a vymlácená okna, všude je nepořádek. „Ten stav je prostě neutěšený. Pamatuji si, že před několika lety to tady bylo prostě vyklizeno, dneska už je to zanesené odpadky,“ ukazuje zastupitel Jiří Kopal.

V budově je mimo jiné velká bývalá jídelna, odkud se chodilo spojovací chodbou do hotelové části.

„Toto byl vlastně vstupní prostor. Tady byla recepce, toalety k restauraci, výtah a tudy se šlo k hostinským pokojům,“ líčí Jiří Kopal.

Všude je v současné době nepořádek. „Momentálně už se řeší zabezpečení. Podle vyjádření, které máme, by měl být objekt zabezpečen elektronicky,“ dodává zastupitel.

Pár metrů od Vyšehradu je mateřská škola. Místní učitelky hodnotí aktuální stav velmi negativně.

„To prostředí okolo vůbec není vhodné pro děti. A když vidíme, jaká individua se z toho baráku vždycky vyplazí, tak radši směřujeme pohled úplně jinam. Když tam bude stát nějaká pěkná budova, budeme jedině rádi,“ říká Jiřina Palečková, která ve školce pracuje skoro třicet let.

Oživení komplexu vítá i Ondřej Čegan z penzionu Pohoda, který stojí naproti. „Byli tady různí squatteři, byl tam rachot, volávali jsme policii, mnohdy jsme museli řešit problémy denně. Celkově je to taková ostuda Krumlova. Když tudy lidé chodí z města a do města, maminky s dětmi, tak to nepůsobí vůbec dobře,“ popisuje Čegan.

Rezidenční bydlení či hotel?

Areál získal do stoprocentního vlastnictví zapsaný spolek Hotel Vyšehrad Český Krumlov. „Jednou z možností, kterou jsme zvažovali dřív, je přímý prodej někomu, kdo zde provede nějakou investici. V současné chvíli nevylučujeme ani společný podnik s nějakým investorem, možná s bankou, možná s městem, pokud by město mělo zájem. Variant využití se nabízí hodně, umím si tam představit rezidenční bydlení nebo znovu hotel,“ uvádí zástupce spolku Ondřej Stejskal.

Starosta Alexandr Nogrády (ANO) považuje za ideální možnost přestavbu a znovuotevření hotelu.

„Hotel Vyšehrad nás trápí. Je to černá kaňka v našem městě. Rádi vstoupíme do nějakého jednání a jako město na to určitě chceme mít vliv,“ doplňuje.

Nový vlastník hotelu Vyšehrad nechá v areálu nejprve vykácet náletové dřeviny a udělá základní úklid. Pak musí počkat na kompletní statický posudek a nechá si zpracovat projektovou dokumentaci.

Třípatrový hotel Vyšehrad v Českém Krumlově pochází z konce 60. let minulého století. Komplex chátrá od roku 1997.