Český Krumlov zakázal vjezd autobusů k otáčivému hledišti. Senioři musí chodit pěšky

Město Český Krumlov zakázalo vjezd autobusů nahoru k otáčivému hledišti v zámecké zahradě, kde hraje letní představení Jihočeské divadlo. Důvodem je špatný stav silnice. Její oprava by stála kolem 25 milionů a podle města by byla složitá. Proto ji zatím neplánuje. Český Krumlov 11:21 6. září 2019

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově | Zdroj: Profimeda

Divadlu chodí stížnosti diváků, senioři a lidé s postižením musí do kopce chodit pěšky nebo si najímají taxi. Zda se situace změní příští sezonu, není jisté.

„Zákaz je pro nás velká komplikace. Nemalá část vstupenek je prodaná přes hromadné objednávky, silnice, která vede nahoru, není kvalitní, tak lidé chodí pěšky, nad šest tun tam nic neprojede. Senioři, kteří přijedou s cestovkou, tak musí vystoupit dole, měli jsme i zájezd handicapovaných, pronajali si taxíky. Je to naprosto zoufalé,“ řekl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Stížnost na špatný stav silnice

Jeden z majitelů pozemků u točny poslal policii stížnost, že silnice je ve špatném stavu a nebezpečná. Policie radnici nařídila, ať doplní zrcadla u jedné zatáčky, přidá svodidla, rozšíří silnici nebo vybuduje výhybny. Do té doby tam tyto autobusy nesmí jezdit, řekl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda (SNK-Město pro všechny).

„Je třeba, abychom našli prostředky, jak ulici opravit. Do příští sezony to nestihneme. Doplnit svodidla je velmi komplikované. Je tam potok, ostrý sráz, nebezpečí, že by se to mohlo utrhnout. Největší problém je, že v sousedství silnice jsou soukromé pozemky, i toho stěžovatele. Možná, že i kvůli tomu to udělal, abychom si ho od něj museli koupit,“ uvedl starosta.

Jedním z řešení podle něj je, že se dolů a nahoru umístí semafory, a provoz bude kyvadlový. Divadlo s městem jedná, dostává i divácké stížnosti. Zákaz pro autobusy komplikuje i evakuační plán divadla.

„Když jde bouřka, je cílem dostat lidi ven ze zahrady, protože jsou tam velké, staré stromy, může spadnout větev, uhodit blesk. Bylo normální, že měli venku autobusy. Když nyní přijede zájezd seniorů, kteří mají autobus zaparkovaný dole, my se k nim zachováme tak, že je vyženeme na parkoviště. Snažíme se dělat co nejlepší inscenace, ale ta služba kolem je tristní, naprosto šílená. Zázemí je na úrovni roku 1958,“ dodal Průdek.

V roce 2020 přinese sezona na točně dvě premiéry. Činohru Da Vinci, kterou zrežíruje Petr Zelenka, a rodinné představení od bratří Formanů.

O otáčivém hledišti

Otáčivé hlediště přilákalo letos přes 57 tisíc diváků, meziročně o 1000 více. Tržby ze vstupného budou asi 43 milionů korun. Točna přináší divadlu, jež slaví 100 let, čtyři pětiny tržeb, které jsou 54 milionů korun ročně.

Stavba loni oslavila 60 let. Podle památkářů ale narušuje charakter zámecké zahrady. Na to poukazuje i UNESCO, na jehož seznamu je Český Krumlov od roku 1992. Smlouva s památkáři o pronájmu zahrady je do roku 2020. Od roku 1958 navštívilo otáčivé hlediště 2,3 milionu diváků.