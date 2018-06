Otáčivé hlediště v Českém Krumlově by se mělo přesunout ze zámecké zahrady, myslí si ministr kultury

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd je pro, aby se otáčivé hlediště v Českém Krumlově přesunulo ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví. Stát by se na nákladech na novou točnu měl podílet zhruba třetinou. Šmíd to prohlásil v úterý během vládní návštěvy jižních Čech při prohlídce otáčivého hlediště. Náměstek českobudějovického primátora Jaromír Talíř (KDU-ČSL) odhadl náklady na novou točnu na stamiliony korun. Český Krumlov 22:12 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český Krumlov | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Památkáři dlouhodobě uvádějí, že unikátní hlediště postavené v éře socialistického Československa narušuje charakter zámecké zahrady. Na tento fakt poukazuje i mezinárodní organizace UNESCO, na jejímž seznamu Český Krumlov figuruje od roku 1992.

„Na prvním místě je UNESCO, v tom případě to musí jít pryč. Jako divák bych to měl radši tady, ale jako člověk, který o tom má rozhodovat, musím respektovat všechny námitky, které začínají právě UNESCEM. Z hlediska provozu diváckého i divadla je nemožno vybudovat dostatečně kvalitní podmínky, což v (případě) přesunu možné je. Já osobně se nyní přikláním k tomu to přestěhovat," prohlásil Šmíd. Točnu i prostor jejího možného nového umístění si v úterý prohlédl při zkoušce představení Ztracený svět.

Stát by zaplatil třetinu nákladů

Novou točnu, jejíž podoba by měla vzejít z architektonické soutěže, chce Jihočeské divadlo přesunout do divadelního traktu v bývalém zahradnictví, řekl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. Zámecká zahrada by se o tento divadelní trakt rozšířila, nyní jde o neudržované místo za zdí zámecké zahrady. Nynější točna patří městu České Budějovice.

Ministr Šmíd uvedl, že všechny podobné investice dělí stát na třetiny, kdy třetinu zaplatí stát, třetinu kraj a třetinu město. „V tomto módu by se o tom dalo uvažovat," řekl k nákladům na novou točnu. Jak dodal Průdek, nová točna by mohla vzniknout podle návrhu scénografa Joana Brehmse z roku 1972. Měla by dvě hlediště, mezi nimiž by byl komorní hrací prostor.

Přesun do areálu bývalého zahradnictví, v němž většina pozemků patří městu Český Krumlov, podporují i památkáři. „Tento projekt byl už ověřován v roce 2005 a dokonce při monitorovací misi UNESCO v roce 2007 byl schválen jako přijatelná a pozitivní alternativa, skoro jediná, protože i to se odehrává v rámci ochranného pásma kolem památky UNESCO. To je podle mého soudu jediná, kompromisní, dobrá varianta pro budoucnost otáčivého hlediště,“ řekl kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko.

Točna by mohla zajíždět pod zem

S přesunem točny z nynějšího místa před letohrádkem Bellarie nesouhlasí Jihočeský kraj. Vedoucí krajského odboru kultury a památkové péče Patrik Červák řekl, že by tak pominul fenomén otáčivého hlediště v zahradě.

Jednou z dříve zmiňovaných variant bylo to, že nová točna by zůstala před Bellarií a zajížděla pod zem. Ministr kultury Šmíd si ale takové řešení neumí představit, například kvůli velkým nákladům. „Pro lidi bude za deset let 'španělská vesnice', jestli 'otáčko' stálo tady, nebo o deset metrů dál,“ míní Šmíd.

Jihočeské divadlo, které ve středu na točně zahájí sezonu premiérou hororu Dracula, má s památkáři nájemní smlouvu na pronájem zahrady do konce roku 2020. Původní otáčivé hlediště se poprvé roztočilo před 60 lety, 9. června 1958. Tržby z otáčivého hlediště byly loni 32,9 milionu korun, meziročně o 4,5 procenta vyšší, přijelo 56.528 diváků. Peníze z točny tvoří až 75 procent tržeb z prodeje všech vstupenek Jihočeského divadla za celý rok.