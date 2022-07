Policie našla v Českém Krumlově tělo muže z převráceného raftu. Byl pohřešovaný od úterý

„Dnes dopoledne vytáhli policejní potápěči z řeky Vltavy v centru Českého Krumlova tělo muže. Ten byl pohřešovaný od úterního nešťastného převrhnutí raftu,“ informovala v pátek na twitteru policie.

Čtyři vodáci podle policie po převrácení raftu z vody vyplavali. Pátý muž se ale pohřešoval. Policisté a záchranáři po něm až doposud pátrali.

Velitel českokrumlovské vodní záchranné služby Milan Bukáček, který zasahoval u úterní nehody, řekl, že v tomto případě nebyl raft příliš nafouknutý.

„Potom dojde k vymrštění posádky do vody. Neměli vesty. A přestože si myslím, že byli zkušení a věděli, o co jde, tak to podcenili. Najeli do levé části jezu, kde je poměrně velký válec, dá se říct stěna, a převrátili se a došlo k tragické události,“ popsal pro Český rozhlas České Budějovice.

Úřady zároveň varovaly, že sjíždění řeky je kvůli zvýšenému průtoku vody po deštích velmi rizikové.

„Vodáci by měli zvážit svoje schopnosti a možnosti a nepřeceňovat svoje síly. Průtok řeky Vltavy je opravdu velmi silný,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí jihočeských policistů Štěpánka Schwarzová s tím, že lidé by také měli používat plovací vesty. Pokud si nejsou jistí, mohou vždy místo sjíždění jezu přenést plavidlo po souši.

