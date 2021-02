Obyvatelé Českého Krumlova nechtějí v hotelu na náměstí kasino. Sepsali petici

Zastupitelé schválili výjimku z vyhlášky o regulaci hazardních her pro hotel Old Inn. Český Krumlov byl přitom jedním z prvních měst, které hazard před několika lety zcela vymýtilo. Audio Český Krumlov 14:21 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zastupitelé schválili výjimku z vyhlášky o regulaci hazardních her pro hotel Old Inn | Foto: Petr Kubát

Před několika lety hazard z města na seznamu UNESCO úplně vyhnali. Teď představitelé Českého Krumlova povolili kasino v hotelu Old Inn přímo na náměstí. Má v něm být poker, ruleta, ale i 30 automatů. Rozhodnutí se nelíbí některým obyvatelům. Proti změně vyhlášky sepsali petici a chtějí, aby zastupitelstvo svůj krok přehodnotilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obyvatelé Českého Krumlova nechtějí kasino v hotelu na náměstí

„Tenhle typ kasina bývá otevřený nonstop, tak se rodiny s dětmi ubytované vedle kasina mít moc dobře nebudou, protože tam budou zastavovat taxíky,“ řekla pro Český rozhlas České Budějovice Petra Lewis, která založila petici proti provozování kasina v Hotelu Old Inn na náměstí v Českém Krumlově.

„Je to hned naproti radnici, vůbec mi to nepřijde jako pěkná vizitka, kousek dál je knihovna, výtvarky, hudebky, děti budou chodit kolem kasina,“ dodala Lewis.

Pro byla celá opozice

Zastupitelstvo schválilo změnu vyhlášky o regulaci hazardních her v loňském listopadu. Pro hlasovala celá opozice. Naopak koalice byla zčásti proti nebo se její členové zdrželi. Proti kasinu přímo v centru hlasoval například místostarosta Josef Hermann z KDU-ČSL.

„Zdravotní a společenské hledisko je natolik silné, že si myslím, že kasino není jenom hra, že samozřejmě přináší své problémy. Teď nemluvím jenom o automatech a o tom, že tam chodí jen bohatí lidé, ale i ti bohatí lidé mohou rozvrátit rodiny a získat závislost a tak dále,” vysvětlil.

Naopak jeho kolega z rady města, nezávislý místostarosta Martin Hák, ruku pro změnu vyhlášky zvedl. Tvrdí, že Český Krumlov kasino hotelového typu na vysoké úrovni potřebuje:

„Vnímám kasino v tom pravém slova smyslu, ne jako hernu. Když vidím, jak fungují kasina v sousedním Rakousku, v turistických centrech, jako je Baden, tak myslím, že takovou nabídku město formátu Český Krumlov potřebuje. A jelikož s touto vizí přišel partner, který tady provozuje dva velké hotely, tak jsem tuto myšlenku podpořil.“

Zastupitelstvo v Kladně znovu povolilo hazard. Fungovat bude 12 heren a kasin na přesných adresách Číst článek

Výjimku má i pivovar

Stejnou výjimku v několik let staré vyhlášce už má Pivovar Český Krumlov a restaurace Krumlovský mlýn. Tam ale zatím kasina nejsou. Provoz kasina v Hotelu Old Inn má přinést do městské pokladny skoro tři miliony korun ročně.

Majitelem hotelu je společnost Bohemia Properties. Ta původně plánovala v nevyužitých prostorách prodejnu s luxusním zbožím.

„Soustředíme se na to, že bude nějaká změna klientely v Českém Krumlově, a zároveň chceme nabídnout další možnost volnočasové zábavy ve večerních hodinách. Ale soustředíme se opravdu na to, že to bude nabídka pro hotelové hosty. Je tam ruleta, poker, bavíme se o pokerových turnajích,“ popsal ředitel hotelu Old Inn Přemysl Grunt.

V kasinu má být ale i 30 hracích automatů. Vstup bude od 18 let a bude nutná registrace. Budoucnost kasina bude na svém programu opět řešit únorové zastupitelstvo. Odpůrci hazardu už posbírali dostatek podpisů pod petici, aby téma zastupitelé znovu otevřeli.

Celou reportáž Petra Kubáta si poslechněte online nebo si ji stáhněte k pozdějšímu poslechu do svých počítačů či mobilů.