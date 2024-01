Vltava v Krumlově zůstává na druhém povodňovém stupni. Labe v Ústeckém kraji pozvolna klesá

Kolem 220 centimetrů se bude hladina Vltavy v Českém Krumlově držet zřejmě ještě několik dní. Situaci na řece ovlivňuje odtok z lipenské přehrady, kde se po tání sněhu a deštích v minulých dnech nahromadilo větší množství vody.

Mrazivý víkend. Noční teploty klesnou pod minus 12 stupňů, dál bude platit výstraha před povodněmi Číst článek

Z nádrže odtéká už od středy 90 metrů krychlových za vteřinu. Do Lipna aktuálně přitéká 120 krychlových metrů za vteřinu. „Tento stav ještě nějakou dobu potrvá, ale řeka by měla stále zůstat v korytě,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Hladina Vltavy v Českém Krumlově od středy kolísá mezi druhým a třetím povodňovým stupněm. Výkyvy jsou v několika centimetrech. V Českém Krumlově řeka protéká centrem města a v její blízkosti stojí domy. Českokrumlovská radnice ve středu preventivně zabezpečila kritická místa, rozmístila kolem řeky asi 1000 pytlů s pískem.

Druhý povodňový stupeň na Vltavě na jihu Čech platí také ve Vyšším Brodu na Českokrumlovsku. V Zátoni, která se nachází v blízkosti Českého Krumlova, je první stupeň povodňové aktivity.

Zatopená venkovní terasa restaurace v Českém Krumlově (fotografie z 5. ledna 2024) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Situace v Ústeckém kraji

Zavřena je silnice do Dolního a Prostředního Žlebu na Děčínsku, případná doprava záchranářů do obcí je zajištěna. V Ústí je v sobotu znovu uzavřena Přístavní ulice, z níž hasiči odčerpávají vodu. Dostala se i do podzemního parkoviště pod nádražím, parkoviště je uzavřeno. Lidé se nedostanou na některé úseky cyklostezky podél řeky.

V Ústí nad Labem hladina řeky stoupla v pátek večer na 618 centimetrů, v půl sedmé ráno byla na úrovni 612 centimetrů. Nejvyšší stupeň povodňové aktivity platí po překročení šesti metrů. V Děčíně a Litoměřicích v noci klesla hladina také o několik centimetrů. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude pokles velmi pozvolný.

#vystraha Aktualizace výstrahy ČHMÚ

Výstraha před povodňovými jevy platí pro některé oblasti zatím do odvolání, jinde už bude výstraha ukončena.



Horní části rozvodněných toků budou převážně mírně klesat, střední a dolní úseky v důsledku dotoku budou ještě kolísat nebo… pic.twitter.com/ADcRmoE4Rj — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 5, 2024

Protipovodňová stěna se v Ústí nad Labem nestavěla, hráze u Labe jsou v Křešicích a Mlékojedech na Litoměřicku. Větší škody v kraji povodňové vlny z konce loňského roku ani současná nezpůsobily. S úklidem na zaplavených komunikacích začnou hned po opadnutí vody na Děčínsku, aby se lidé dostali auty do obcí.

Kvůli nefunkční klapce v šachtě se už dvakrát v krátké době zatopila Přístavní ulice v Ústí nad Labem. Velké komplikace to způsobilo v dopravě ve čtvrtek ráno. Klapku vyčistil a zavřel potápěč. Ve čtvrtek večer z vany čerpali vodu hasiči, podle Ředitelství silnic a dálnic se do ní dostala dešťová voda. Hasiči jsou na místě i v sobotu. Podle informací policie bude hlavní tah z Lovosic na Děčín uzavřen zhruba do 9.00.

V Ústeckém kraji platí ještě první povodňový stupeň na Ohři, a to u Chomutova, v Lounech a Brozanech na Litoměřicku.

Situace v Pardubickém kraji

Nejnižší stupeň, takzvaná bdělost platí na Labi v Přelouči na Pardubicku. V regionu je kvůli rozvodněné řece zavřený jeden úsek silnice druhé třídy. První stupeň je též na třech místech v Královéhradeckém kraji, vyplývá z údajů Povodí Labe.

Na Pardubicku podle meteorologů platí do nedělního rána povodňová výstraha. Doporučují lidem například, aby parkovali ve výše položených místech nebo se nevydávali do podmáčených oblastí, kde hrozí pády stromů.

Jsme zničení, říkají lidé na severu Francie. Za dva měsíce je zasáhla už třetí povodňová vlna Číst článek

Kvůli záplavám je od pátku dočasně zavřená komunikace mezi Opatovicemi nad Labem a Vysokou nad Labem na Pardubicku, kde se u mostu v Kuněticích nahromadilo z ochranných pilířů větší množství dřeva, přičemž některé kmeny měly průměr až 90 centimetrů.

„Ochrana zafungovala a nedošlo k poškození konstrukce mostu, ale naplavenou hmotu není teď kvůli stavu Labe možné okamžitě a bezpečně odstranit. Situaci monitorují zaměstnanci Správy a údržby silnic Pardubického kraje v koordinaci s Povodím Labe a hasiči. K odstranění naplaveného dřeva dojde nejspíše příští týden,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Na případné problematické úseky silnic řidiče upozorní značky. Podle ředitele krajských silničářů Zdeňka Vašáka by si lidé měli dávat pozor i další dny. „Pokud máme informace či hrozí riziko lokálního zaplavení silnice, vždy v místě umisťujeme přenosné dopravní značky a řidiče upozorňujeme na fakt, že část komunikace nemusí být průjezdná,“ zdůraznil Vašák.

Řeky, které se rozvodnily v hradeckém kraji v tomto týdnu, dál klesají. Bdělost zůstává na třech místech. První povodňový stupeň platí v Krčíně, částí Nového Města nad Metují na Náchodsku. Na Úpě je první stupeň ve Zlíči, části České Skalice na Náchodsku, a na v Orlici v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku.