Raft nebyl nafoukaný a posádka neměla vesty, říká vodní záchranář o nehodě v Českém Krumlově

V řece Vltavě na Českokrumlovsku je po bouřkách a silných deštích proud je silnější než obvykle, a to až trojnásobně. „Lidé nedodržují to základní. Ve Spolí bylo téměř čtyřicet kubíků vody, jindy tam teče osm, dvanáct, možná dvacet kubíků. Lidé si musí vážně dávat pozor,“ upozorňuje velitel českokrumlovské vodní záchranné služby Milan Bukáček, který zasahoval u úterní nehody, po které se pohřešuje jeden člověk. Český Krumlov 11:16 7. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V tomto případě raft nebyl příliš nafoukaný. Potom dojde k vymrštění posádky do vody. Neměli vesty,‘ říká záchranář. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„V tomto případě raft nebyl příliš nafoukaný. Potom dojde k vymrštění posádky do vody. Neměli vesty. A přestože si myslím, že byli zkušení a věděli, o co jde, tak to podcenili. Najeli do levé části jezu, kde je poměrně velký válec, dá se říct stěna, a převrátili se a došlo k tragické události,“ řekl Bukáček pro Český rozhlas České Budějovice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 U jezu v Českém Krumlově byl Matěj Vodička

Ve středu policie ukončila prohledávání řeky poté, co se v Českém Krumlově převrátil raft s pěti lidmi. Jeden z mužů nevyplaval a zatím se ho nepodařilo najít.

Při současné situaci je proto vždy nejbezpečnější plavidlo přenést po souši a nepřeceňovat své síly, zdůrazňují záchranáři. Podle předpovědi meteorologů by mělo pršet i v následujících dnech. Dá se tedy očekávat, že proud v řece Vltavě bude nadále velmi silný.