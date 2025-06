Český Krumlov zakázal turistům vjezd do centra města. Dopravní situace byla podle radnice neúnosná

Turisté už se nedostanou autem do centra Českého Krumlova, vedení města jim vjezd zakázalo. Důvodem je snaha o větší zklidnění pěší zóny v historickém jádru, kam donedávna mohli návštěvníci vjet na povolení. Současně se mění pravidla pro zásobování podniků. Český Krumlov 20:45 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na dodržování pravidel budou dohlížet strážníci za pomoci kamerového systému (ilustrační foto) | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Ještě není sezona a už je tady dost lidí, takže by tady bylo asi i dost aut a v letních měsících by bylo úplně plno. Přestože byli řidiči slušní, jezdili pomalu, je lepší, když tady auta nejsou,“ myslí si Jindřich Talián, který přijel s rodinou do Českého Krumlova ze severočeských Teplic.

Podobný názor má ředitel Hotelu Růže v Horní ulici Přemysl Grunt. „Všichni jsme v pěší zóně a chceme, aby tady bylo méně aut. Na druhou stranu, úplný zákaz pro osobní automobily hostů vnímám jako nešťastný,“ říká.

Nesouhlasí se zákazem vjezdu směřovaným hlavně na turisty. „Měla by být i nadále nějaká možnost si za určitých podmínek vjezd koupit. Zákaz může samozřejmě vést i k poklesu poptávky po ubytování, protože lidé jakoukoliv komplikaci vnímají negativně,“ dodává Přemysl Grunt.

Úplný zákaz se nelíbí ani Davidu Kopencovi, který provozuje hotel a kavárnu na náměstí Svornosti. Vedení města proto při společných jednáních navrhoval, aby návštěvníkům zajistilo dopravu až k ubytování. „Byl by to nějaký malý mikrobus, malá dodávka, aby lidé, kteří mají velký kufr nebo jsou opravdu nemohoucí, mohli využít nějakou alternativu,“ popisuje.

Starosta města Alexandr Nogrády z hnutí ANO si za rozhodnutím stojí, dopravní situace podle něj byla dlouhodobě neúnosná. Českokrumlovská radnice zároveň rozšířila možnost zásobování místních podniků. „Očekáváme, že podnikatelé toho nebudou zneužívat, že budou jezdit opravdu jenom, když to bude nezbytně nutné, a naopak to umožní víc předzahrádek, víc sezení,“ komentuje.

Na dodržování pravidel budou dohlížet strážníci za pomoci kamerového systému. První týdny ale budou na přestupky jen upozorňovat. „Dá se říct, že ten začátek bude pozvolný. Ke striktnímu jasnému nastavení může dojít, až budou všechny informační cedule a značky upraveny, což by mělo být zhruba do dvou týdnů,“ uvádí starosta.

V souladu s novými pravidly pro omezení dopravy v historickém centru Českého Krumlova budou moci o povolení k vjezdu žádat taxikáři, pořadatelé kulturních akcí nebo svatby.