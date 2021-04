Ochránci v Českém ráji loni udělili 80 pokut za zhruba 200 000 korun. Dostal ji i biker Maroši

Nejčastějším přestupkem, který museli loni ochránci přírody v Českém ráji řešit, bylo podle Jiřího Klápště, vedoucího správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj, nelegální parkování v přírodní rezervaci nebo v první zóně chráněné krajinné oblasti. Některé přestupky se ale týkaly i cyklistů, kteří vjížděli do zakázaných oblastí. Liberec 14:38 10. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biker projíždí po singletracku při západu slunce | Zdroj: Profimedia

Jednu z nich dostal i přední český biker Michal Maroši. Podle ochranářů vybudoval loni v létě nelegální cyklistické trasy i s umělými překážkami na několika místech v chráněné krajinné oblasti Českého ráje, a to i v cenných Příhrazských skalách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V CHKO Český ráj loni lidé dostali pokuty celkem asi za 200 tisíc korun

Své jízdy si natáčel a údajně používal k marketingovým účelům. Pokuta zhruba 70 000 korun je nepravomocná a Maroši se proti ní může odvolat.

Toho také podle svých slov využije. „Nepřijde mi to úměrné, určitě se budu odvolávat, chci podat vysvětlení a ne jít cestou právníků. To, čím argumentují, není založené na pravdě, tvrdí, že jsem si to natáčel a fotky pak využíval k marketingovým účelům. Ale já si chtěl jen užít jízdu na kole, a to, že jsem nevěděl, že za to může být člověk postihnutý, je moje blbost. Byl jsem se osobně omluvit a podat vysvětlení a nečekal jsem, že za to budu pokutovaný. To, že tam někdo něco postavil, nemůže padat na mou hlavu, když jsem to neudělal,“ řekl pro Český rozhlas Michal Maroši.