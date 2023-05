Český rozhlas chystá den otevřených dveří. Návštěvníci nahlédnou do tajů novinářského řemesla

Na komentované prohlídky mohou lidé do hlavního komplexu Českého rozhlasu zavítat od 9.00 do 16.00. Nahlédnou do tajů rozhlasového řemesla, popovídají si s oblíbenými moderátory a užijí si bohatý doprovodný program pro rodiny. Den otevřených dveří bude zdarma.

Vstupenky na konkrétní čas je možné rezervovat na telefonním čísle 221 551 313 (v pracovní dny 8.30 - 16.00) nebo e-mailem info@rozhlas.cz. Pro návštěvníky bez rezervací budou vyhrazeny prohlídky každou celou hodinu.

Den otevřených dveří se kromě hlavní rozhlasové budovy na pražských Vinohradech uskuteční také ve všech regionálních studiích.

Prohlídky budou možné od 10.00 do 16.00 hodin. A součástí bude i doprovodný program.

V Českých Budějovicích si mimo jiné připravili ukázky, jak se dříve nahrávaly zvuky, třeba otvírání oken. Návštěvníci si v Hradci Králové budou moct vyzkoušet práci s mikrofonem. A v Olomouci nabízí výstavu historických rádií. Program jednotlivých míst najdete zde.

Ve všech regionech bude na návštěvníky čekat i výstava fotografií, která připomene 100 let rozhlasu.