Zavoral o analýze Evropské vysílací unie: Ocenili silnou tradici Českého rozhlasu i kreativitu

Český rozhlas podstoupil mezinárodní analýzu Evropské vysílací unie Peer-to-Peer Review zaměřenou na zkoumání hodnoty média veřejné služby. V ní hodnotitelé ocenili důvěryhodnost a kreativitu Českého rozhlasu, naopak ale médiu vytkli, že se zaměřuje pouze na jednu cílovou skupinu. „Český rozhlas by měl být médiem pro všechny," okomentoval výtky generální ředitel René Zavoral, který se chce v budoucnu zaměřit ve vysílání i na děti. Praha 21:25 18. června 2019

„Analýza se zaměřovala hlavně na to, do jaké míry plní Český rozhlas veřejnou službu,“ popisuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, který si prý velmi přál, aby rozhlas hodnotily mezinárodní osobnosti ze zahraničí.

Poslechněte si celý rozhovor

Zpráva má dvě části a tou první se lze chlubit.

„Hodnotitelé oceňují zejména silnou tradici, kterou značka Český rozhlas v české společnosti má, a to nejen jako médium, ale i jako kulturní instituce. Velmi oceňovali velkou míru důvěryhodnosti a já jsem rád, že si Český rozhlas i v posledních průzkumech Reuters a AMI Digital drží první dvě příčky (spolu s Českou televizí) mezi nejdůvěryhodnějšími institucemi.“

Pochvalu si rozhlas vysloužil i za kreativitu a rozmanitost. Hodnotitelé vyzdvihli třeba zpravodajský podcast Vinohradská 12 i velké projekty vztahující se k výročím let 1968 a 1939.

Ale našli i rezervy a představili doporučení, co zlepšit. René Zavoral třeba souhlasí s tím, že 23procentní podíl na trhu, který rozhlas drží, je pořád málo na potenciál, který Český rozhlas má.

„Hodnotitelé naznačovali, že se obracíme stále na stejnou cílovou skupinu, že oslovujeme lidi se středním a vyšším, vysokoškolským vzděláním a že by měl rozhlas zacílit také na občany s nižším vzděláním, z menších obcí, z vyloučených lokalit a podobně. Český rozhlas by měl být médiem pro všechny,“ říká Zavoral s tím, že to je jedna z výzev, které před rozhlasem stojí.

Za důležité přitom považuje i děti a mladé posluchače – i proto se chce soustředit na nové formáty, podcasty a on demand služby, aby mohli poslouchat nezávisle na vysílání a postupně poznat i zbytek rozhlasu.

Více informací i analýzu ke stažení najdete ZDE.