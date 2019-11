Zaměstnanci rozhlasu a televize nemusí podávat majetková přiznání, odmítla vláda návrh komunistů

Vláda hnutí ANO a ČSSD ve sněmovně nepodpoří novelu poslanců KSČM, podle níž by museli majetková přiznání pravidelně podávat i novináři České televize a Českého rozhlasu. K návrhu v pondělí kabinet vydal nesouhlasné stanovisko, informoval tiskový odbor Strakovy akademie. Předkladatelé argumentují tím, že obě média mají hlavní příjmy z koncesionářských poplatků, tedy z veřejných peněz, a jejich novináři mohou zásadně ovlivňovat veřejné mínění. Praha 16:42 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český rozhlas, rádio, rozhlas, mikrofon (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Návrh zdůvodňují autoři v čele s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem také obranou obou médií před podezřeními z neobjektivity zpravodajství a publicistiky nebo ze skryté a podprahové reklamy ve prospěch některých ekonomických, politických, kulturních či sportovních subjektů.

Novináři České televize a Českého rozhlasu by v případě schválení novely měli podle dřívějšího Filipova vyjádření stejné povinnosti jako ostatní veřejní funkcionáři, na něž se zákon o střetu zájmů vztahuje.

Podávali by vstupní majetkové přiznání, následně každoroční a také výstupní potom, co by práci přestali vykonávat. Internetový registr majetkových přiznání vede ministerstvo spravedlnosti.

O návrhu na zavedení majetkových přiznání novinářů Českého rozhlasu a České televize mluvil Filip už v červnu. Za nadsázku pak označil další záměr, aby byli novináři každé čtyři roky voleni. Na majetkových přiznáních ale trval. V září předseda KSČM informoval, že má předlohu připravenu a bude pro ni hledat podporu i v dalších poslaneckých klubech.