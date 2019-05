Slavíme 96. narozeniny. Projděte si budovu rozhlasu s průvodcem, na koncert zamiřte do Riegrových sadů

Český rozhlas slaví v letošním roce 96 let od zahájení pravidelného vysílání. Oslavte toto výročí společně s námi a přijďte v sobotu 18. května 2019 na pražské Vinohrady. Narozeniny oslavíme Dnem otevřených dveří a bohatým hudebním a kulturním programem v Riegrových sadech. Praha 20:55 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Narozeninový koncert Českého rozhlasu v roce 2018. | Foto: Andrea Filičková | Zdroj: Český rozhlas

Den otevřených dveří na Vinohradech

Nahlédnout do tajů rozhlasového řemesla, setkat se s oblíbenými moderátory a užít si bohatý doprovodný program pro rodiny. To vše opět nabídne Den otevřených dveří v Českém rozhlase, který se uskuteční v sobotu 18. května 2019.

Naposledy měli návštěvníci možnost nahlédnout do rozhlasové budovy na jaře loňského roku. Den otevřených dveří Českého rozhlasu začal úderem sobotní deváté hodiny ranní, kdy se první návštěvníci vydali na komentovanou prohlídku po rozhlasovém komplexu. Jejich kroky vedly studiovým domem, ve kterém největší vlnu zvědavosti vzbudila návštěva operativního pracoviště. Tam se posluchači od rozhlasových techniků dozvěděli nejrůznější zajímavosti z technického zákulisí a distribuce signálu, bez kterých by vysílání, tak jak je zná laická veřejnost, nebylo možné. Cesta návštěvníků dále pokračovala po vyznačené trase až do budovy Vinohradská 12, kterou lemoval doprovodný program jak stanic, tak i útvarů Českého rozhlasu.

Časové vstupenky na Den otevřených dveří si rezervujete na telefonním čísle 221 551 313 každý všední den od 8:30 do 16:00.

S Českým rozhlasem v Riegrových sadech

Hudební a kulturní program, skvělé jídlo a zábava nejenom pro děti. Narozeninový den Českého rozhlasu bude pokračovat pestrým programem a koncerty v nedalekých Riegrových sadech. Na dvou hudebních scénách vystoupí například Aneta Langerová, Tata Bojs se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pokáč nebo Pískomil se vrací.

HLAVNÍ SCÉNA

Atletický stadion TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

19.00 – 20.00 Aneta Langerová s kapelou

20.30 – 22.00 Tata Bojs a Symfonický orchestr Českého rozhlasu

MALÁ SCÉNA

příjezdová cesta k TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

13.00 – 14.00 Rádio Junior

14.00 – 15.00 Pískomil se vrací

15.00 – 16.00 Rytmická oslava s Tokhim

16.00 – 17.00 Pokáč

17.00 – 18.00 Radio Wave - DJs pořadu Volej

18:00 – 19:00 Zuzana Fuksová a její DJ set

Den otevřených dveří v Českém rozhlase | Foto: Andrea Filičková

Pro děti bude připraveno loutkové a hrané divadlo, rozhlasová bojovka a dětské kreativní dílny. O dětskou zábavu se postarají také chodci na chůdách a Rádio Junior se svým zábavným programem.

Vstup na koncerty v Riegrových sadech je zdarma.

Otevřeno i v Karlíně

O víkendu 18. a 19. května se veřejnosti otevře také karlínská budova Českého rozhlasu. Regina DAB Praha se zapojí do festivalu Open House Praha, který každý rok otevírá v rámci jednoho květnového víkendu zdarma pro veřejnost jinak běžně nepřístupné budovy a prostory.

Regina DAB Praha sídlí v postsecesním klasicistním domě od architekta Josefa Sakaře, na plastické výzdobě se podíleli sochaři Antonín Štrunc a Otakar Rákosník. Komentované prohlídky návštěvníky provedou karlínským Národním domem, který byl postavený jako místo pro setkávání a kulturní vyžití místních občanů. Hned na první pohled budova zaujme svou impozantností a velkorysostí. Nacházely se tu zahradní restaurace s kavárnou, herna, kuželkářská síň, vinárna, zimní kulečník, sály s jevištěm i spolková místnost. Pamětní deska v suterénu připomíná, že se tu v roce 1921 konal ustavující sjezd Komunistické strany Československa.

Karlínská rozhlasová budova bude otevřená v sobotu i neděli od 10.00 do 18.00 hodin. Komentované prohlídky se budou konat každých 15 minut. Více informací o všech otevřených budovách najdete na www.openhousepraha.cz.