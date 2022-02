Český rozhlas znovu dosáhl na rekordní podíl na trhu, obliba stanice Plus nadále roste

Český rozhlas Plus nadále získával ve třetím a čtvrtém kvartálu loňského roku posluchače. Ukázaly to ve středu prezentované výsledky Radioprojektu. Stanici ČRo Plus ladilo ve zmiňovaném období denně 147 tisíc lidí, týdně pak 232 tisíc. Radiožurnál je nadále lídrem trhu s 874 tisíci posluchači a týdenní hodnotou 1,679 milionu. Podíl Českého rozhlasu na poslechovosti dosáhl opět rekordní hodnoty 27,4 procent.

