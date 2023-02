Sto let je jen začátek. Český rozhlas oslaví své jubileum řadou koncertů a akcí pro posluchače

Český rozhlas si letos připomene významné výročí. Dne 18. května 2023 uplyne přesně 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání, kdy začala ve skautském stanu v pražských Kbelích vysílat soukromá společnost Radiojournal. Praha 11:15 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K rozhlasovému jubileu vzniká film režiséra Jiřího Mádla Vlny, který vypráví o vysílání Československého rozhlasu v době pražského jara 1968 | Foto: Archiv Českého rozhlasu | Zdroj: Český rozhlas

U příležitosti kulatého jubilea Český rozhlas připravil bohatý program pro veřejnost, novinky ve vysílání i unikátní výstavu v Národním technickém muzeu. Oslavy v průběhu celého roku přiblíží pozoruhodnou cestu nejdůvěryhodnějšího média veřejné služby v Česku.

„Český rozhlas oslaví 100. výročí od zahájení pravidelného vysílání. Je mi ctí stát v čele této veřejnoprávní instituce ve chvíli, kdy rekapitulujeme důležité momenty své existence, ohlížíme se do historie a vzpomínáme na výrazné rozhlasové osobnosti. Toto mimořádné jubileum je pro nás ale i příležitostí ukázat, že 100 let rozhlasového vysílání je pouze začátek. Máme ambice zahájit další stovku s novými programovými projekty i technologickými inovacemi. Projekt oslav výročí má za cíl podpořit pozici Českého rozhlasu na mediálním trhu a také ukázat, že je významným partnerem pro další instituce. Věřím, že nápaditým programem potěšíme nejenom současné posluchače, ale zároveň zaujmeme i nové,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Oslavy zahájí Český rozhlas 10. března Reprezentačním plesem v Obecním domě v Praze, kde zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Rozhlasový Big Band Gustava Broma a zazpívají hudební hosté Ewa Farna, Dara Rolins či skupina No Name.

Koncert i výstava

Český rozhlas uspořádá v den svých 100. narozenin pro širokou veřejnost a posluchače koncert v Riegrových sadech. Představí se skupina Chinaski, Aneta Langerová, Mirai Navrátil nebo Marek Ztracený, který bude vůbec prvním interpretem v éteru Českého rozhlasu na počátku druhého století jeho existence.

Kulaté výročí také připomene výstava v Národním technickém muzeu, která představí nejenom bohatou historii rozhlasového vysílání a technologického vývoje rádia, ale i důležité okamžiky, kdy stál Československý, později Český rozhlas na straně veřejnosti a posluchače informoval, vzdělával i bavil.

Výstava s názvem 100 let je jen začátek bude veřejnosti přístupná od 17. května do 31. prosince 2023.

K rozhlasovému jubileu navíc vzniká film režiséra Jiřího Mádla Vlny, který vypráví o vysílání Československého rozhlasu v době pražského jara 1968.

V koprodukci TV Prima, Rozhlasu a televízie Slovenska a Českého rozhlasu vznikne také dobová šestidílná televizní série „Tisíc hlasů“, která na pozadí osobních životů redaktorů rozhlasu přiblíží historické začátky rozhlasového vysílání.

Stoletou tradici literárně dramatické rozhlasové tvorby připomene anketa Neviditelný herec století. Odborná porota nominovala 10 herců a 10 hereček, z nichž veřejnost vybere vítězného Neviditelného herce a herečku.

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne na Nové scéně Národního divadla 12. dubna od 20 hodin a posluchači ho uslyší také na vlnách Českého rozhlasu.

Překvapení pro posluchače

Český rozhlas Dvojka u příležitosti 100. narozenin uvede od 15. do 17. května premiéru třídílného seriálu Chyceni v éteru o zakladatelích rádia.

Hra dramatika a režiséra Petra Vodičky vypráví o trnité cestě k prvnímu vysílání a o událostech, které následovaly po 18. květnu 1923. V hlavních rolích „otců“ Českého rozhlasu se představí herci Jaroslav Plesl a Martin Finger.

Český rozhlas bude letos také hlavním spoluorganizátorem největší celoevropské konference Radiodays Europe 2023 pro odborníky z oblasti rádia, podcastingu a výroby audio obsahu.

Uskuteční se 26.–28. března v Kongresovém centru Praha a zúčastní se jí zástupci médií veřejné služby, komerčních rádií a nezávislí tvůrci audio obsahu z celého světa.

V rámci oslav sta let rozhlasu a deseti let existence stanice ČRo Plus se dne 22. června bude konat i mezinárodní konference věnovaná veřejnoprávním médiím a jejich úloze ve válečném konfliktu na Ukrajině.

Konference vyzdvihne klíčovou roli veřejnoprávního rozhlasu jako jednoho z nejdůvěryhodnějších zdrojů informací a v kontextu ho představí mezinárodní osobnosti, například Timothy Snyder. Program nabídne i debatu generálních ředitelů Českého rozhlasu, Rozhlasu a televize Slovenska a Ukrajinského rozhlasu.

Rozhlasový orchestr

Symfonický orchestr Českého rozhlasu se k oslavám 100 let rozhlasu přihlásí několika výraznými koncerty na letošních festivalech.

Přesně na den rozhlasového výročí 18. května vystoupí SOČR na festivalu Pražské jaro a společně s předním německým dirigentem Corneliem Meisterem a jedním z nejlepších českých houslistů Janem Mráčkem uvedou hudbu dvou českých klasiků Dvořáka a Martinů.

18. a 20. června na koncertech v Litomyšli a v Praze zazní v podání SOČR velkolepá kantáta Arnolda Schönberga „Písně z Gurre“. Rozhlasovým symfonikům a výročí rozhlasu bude patřit i koncert v rámci letošního festivalu Dvořákova Praha. Písně z Gurre i koncert Dvořákovy Prahy bude řídit šéfdirigent SOČRu Petr Popelka.

Oficiálními hlasy rozhlasového výročí jsou herci Jana Stryková a Ivan Trojan.

Více informací k programu oslav 100 let Českého rozhlasu najdete stoletrozhlasu.cz