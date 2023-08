V budoucnu může být český sankční seznam delší, říká expert. Zatím je na něm jen šest Rusů

Vláda ve středu rozšířila český seznam osob na sankčním seznamu v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Nově na něj byli zařazeni ruský podnikatel Boris Obnosov a jeho dcera s manželem Olga a Rostislav Zorikovovi. Je to pro oligarchu velký zásah? „Je to jediné, co můžeme udělat. Znepříjemňujeme těmto lidem život,“ říká vojenský analytik Jiří Vojáček. Praha 20:41 16. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf zbrojařského holdingu Boris Obnosov | Zdroj: Profimedia

„Ruský oligarcha Obnosov stojí za výrobou raket, které zabíjejí nevinné Ukrajince. Musí nést následky stejně jako ti, kteří si v Česku užívají luxusu za peníze z obchodu se smrtí,“ uvedl na sociálních sítích ministr zahraničí Jan Lipavský. Co tedy je možné dohledat o této osobě z veřejně dostupných zdrojů?

Ředitel Obnosov je jedním z nejbližších spolupracovníků prezidenta Putina. Firma, kterou vede, je jedním z pilířů ruské vojenské výroby. Je to firma, která vyrábí zhruba polovinu protizemních raket, raket menšího kalibru, které se používají například v boji proti tankům.

Například tanky leopard na Ukrajině, které byly zničeny, byly zničeny určitě raketami z této firmy. Je to prakticky monopol na výrobu protiletadlových raket.

To znamená, pokud nad Ukrajinou probíhaly nějaké letecké boje ruského a ukrajinského letectva, tak z jedné i z druhé strany létaly rakety právě této firmy, která už existuje od sovětských dob.

V roce 2016 tento člověk od prezidenta Putina osobně dostal medaili Hrdina Ruské federace, což je nejvyšší ruské vyznamenání, a dá se říci, že to je jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a jeden z mála lidí z ruského vojenského výrobního komplexu, na které se může Vladimir Putin stoprocentně spolehnout.

Česká vláda současně navrhuje zařazení Obnosova a jeho příbuzných na unijní sankční seznam. Není možná poněkud překvapivé, že tam takto výrazná postava ruského zbrojního průmyslu už nefiguruje?

Rozhodně souhlasím. Je to překvapivé a myslím si, že ruská zbraňová výroba, to je, dá se říct, nějakých deset až patnáct největších firem a mezi ně tato firma, která vyrábí rakety, kterou vede tento muž, rozhodně patří.

To znamená, že on i jeho příbuzní by rozhodně na tom unijním seznamu měli už dávno být.

Pokud jde o dceru Obnosova a jejího manžela, ministerstvo zahraničí fakticky potvrdilo informace, s nimiž před několika týdny přišel server Aktuálně.cz, tedy že Zorikovovi vlastní a užívají v Česku několik nemovitostí a luxusní vozy. Podle Aktuálně.cz tu má Rostislav Zorikov i trvalý pobyt. Pokud zařazení na sankční seznam znamená zákaz vstupu do Česka a pobytu v této zemi, zákaz finančních operací přes české subjekty nebo zmrazení případného majetku, jaký postup se dá předpokládat v případě Zorikovových?

Viděli jsme, že řada podobných ředitelů velkých ruských firem, kteří se dostali na například unijní seznamy, tak obcházeli tato umístění tím, že funkce nebo své velké firmy předávali příbuzným.

To znamená, jak jste říkal, že kromě toho, že určitě celá jeho rodina bude mít do České republiky zakázaný vstup a pobyt, tak velmi pravděpodobně se ministerstvo zahraničních věcí podle toho, jak je ministr Lipavský zdánlivě rozhořčen, bude snažit zablokovat nějakým způsobem i jeho ekonomické aktivity v České republice, a to nejenom ředitele, ale i jeho nejbližších.

Reakce Moskvy

Dá se předpokládat nějaká ostřejší reakce z Moskvy?

Myslím, že ano, že tu reakci v řádu jednotek dnů určitě uvidíme, protože se jedná o člověka, který sice není moc vidět, ale je to velmi důležitý člověk. Je to jeden z pilířů ruské výroby zbraní.

Pokud přijde o možnost nakládat se svým majetkem, který tady má, tak to je věc, kterou si oni berou velmi osobně a proti které se Rusové jistě brzy ohradí.

A je to opravdu tak citelný zásah jak pro Obnosova, tak pro jeho dceru a zetě?

Je to jediné, co můžeme udělat. My jako západní státy děláme to, že znepříjemňujeme těmto lidem život. Nedosáhneme na jejich byznys, na samotnou výrobu raket.

Můžeme tlačit na ruský stát, aby neměl tolik peněz – teď vidíme, že padá rubl, ale přímo na lidi z ekonomického hlediska nedosáhneme.

To znamená, že děláme to, co můžeme. Znepříjemňujeme jim život a znemožňujeme jim to, aby to, s čím bojují, ten západní styl života, o který se Ukrajina snaží, potají využívali, přestože vyrábějí zbraně, které zabíjejí Ukrajince.

České sankce

Dosud byly na českém seznamu na základě takzvaného Magnitského zákona tři osoby. Moskevský patriarcha Kirill, ruský podnikatel Vladimir Jevtušenko a jeho syn. Dá se čekat, že tam v dohledné době přibydou i další jména?

Myslím si, že ano. Česká vláda je poměrně dlouho kritizována jak ze strany některých lidskoprávních organizací z České republiky, tak také z Evropské unie a obecně ze zahraničí, protože náš seznam je poměrně krátký.

Kdybychom ho měli srovnat například se seznamem Polska nebo i se seznamem unijním, tak ty jsou mnohem delší, mnohem sofistikovanější.

Tím spíš, že některé významné osoby, které podporovaly Vladimira Putina před rokem 2014 a koneckonců i po roce 2014 po okupaci Krymu, tak měly v České republice například přechodné bydliště, své firmy nebo řadu nemovitostí.

Prostě brali Českou republiku jako svůj druhý domov. A v této souvislosti se nám vytýká, že Česká republika by proti těmto lidem mohla vystoupit mnohem razantněji.