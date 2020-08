Méně otázek a online formulář. Na jaře proběhne sčítání lidu, část dat ale statistici získají z registrů

Plánované sčítání lidu, domů a bytů v Česku příští rok na jaře bude jednodušší a převážně online. Lidé budou odpovídat na méně otázek než v minulosti, protože část dat získá Český statistický úřad z veřejných registrů. K vyplnění formulářů online se podle průzkumu statistiků chystá asi 60 procent obyvatel. K dispozici ale budou také klasické papírové formuláře. Praha 17:31 12. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Statistici budou mít přístup do devíti databází státní správy. (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Sčítat online se bude od 27. března do 9. dubna 2021. Vyplnění dotazníku má trvat kolem 15 minut. Bude možné použít jakékoliv zařízení připojené na internet, k dispozici bude aplikace a lidé budou moci zadat i údaje i za členy svoji užší rodiny, říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. „Sčítání samo o sobě je užší, štíhlejší. Je tam asi poloviční množství otázek než minule, protože maximálně využíváme data státu, například registr nemovitostí. Tím pádem odpadl celý jeden formulář.“

Statistici budou mít přístup do devíti databází státní správy, například registru obyvatel, registru cizinců, údajů České správy sociálního zabezpečení nebo do daňového systému. Vezmou si z nich potřebné informace, které už při sčítání znovu zadány být nemusí.

Pro ty, kdo nemají přístup k internetu nebo neumí s počítačem, budou o dva týdny později připraveny klasické papírové formuláře. „Budou distribuovány a sbírány v období od 17. dubna do 11. května. Pauza mezi koncem online sčítání a 17. dubnem slouží k tomu, aby se mohly naplánovat pochůzky komisařům podle toho, jak dopadne online sčítání a kolik bytů ještě zbývá,“ upřesnil ředitel odboru statistik Českého statistického úřadu Robert Šanda.

Komisařů v terénu bude až 10 tisíc. Zajistí je Česká pošta, většinou to budou externí pracovníci. Kdo služby komisařů nebude chtít využít, může si papírový formulář vyzvednout sám na kontaktních místech, má jich být kolem 800, nejčastěji na poště, a tam ho pak vyplněný zase odevzdat, nebo ho poslat dopisem.

Unikátní zdroj dat

Sčítání lidu se v Česku pravidelně opakuje každých deset let. Třeba obce mohou údaje použít na při plánování mateřských školek, nebo domovů pro seniory. Data o dojíždění zase pomáhají při změnách v regionální dopravě. S údaji pracuje taky integrovaný záchranný systém, tedy hasiči, policie a záchranáři.

„Sčítání není jenom prosté sečtení obyvatel. Jsou to základní data o struktuře domácností, o jejich ekonomické aktivitě, vzdělání obyvatel, národnosti a podobně. Data jsou potom k dispozici za obce, což je zcela unikátní a nenahraditelný zdroj dat. Slouží různým skupinám uživatelů, ať už je to stát, obce, firmy nebo i občané,“ vysvětlil Rojíček.

Sčítání je pro všechny občany povinné. Kdo se odmítne zapojit, poruší tím zákon a hrozí mu pokuta až 10 tisíc. A to i v případě, že do dotazníku záměrně vyplní nepravdivé údaje. Takovou recesi zaznamenal statistický úřad při minulém sčítání v roce 2011, kdy do kolonky náboženství napsalo přes 15 tisíc lidí slovo Jedi, čímž se zřejmě chtěli přihlásit k morálním hodnotám rytířů ze slavné filmové ságy Hvězdné války.