Problematických 900 tisíc. Ministerstvo našlo chyby v hospodaření Vodičkova svazu bojovníků za svobodu

Ministerstvo financí našlo v hospodaření Českého svazu bojovníků za svobodu se státními dotacemi za minulé tři roky chyby za 900 tisíc korun. Svaz v dotyčných letech 2016 až 2018 dostal od státu zhruba 19 milionů korun. Uvedla to v úterý Česká televize. Svaz podle prověrky nedovedl prokázat, za co utratil část peněz. Funkcionáři si ale také měli vyplácet více peněz, než dovolují pravidla. Předseda svazu Jaroslav Vodička to odmítl komentovat.

Praha 21:43 3. prosince 2019