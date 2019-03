Ministerstvo financí prověří hospodaření svazu bojovníků za svobodu. V minulosti to odmítalo

Ministerstvo financí prověří hospodaření Českého svazu bojovníků za svobodu. Kontrolu má v plánu v prvním pololetí, až svaz předloží vyúčtování loňské dotace. Na to má termín do konce března. Potvrdil to mluvčí ministerstva Zdeněk Vojtěch. Loni resort prošetření účelovosti nakládání s dotací odmítl.

