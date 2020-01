Čtvrtý operátor to nebude mít jednoduché, upozorňuje bývalý člen rady telekomunikačního úřadu

Tento týden skončil ve funkci předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák. Podle vlády průběh příprav aukce na kmitočty pro mobilní sítě 5G vykazoval nestandardní prvky, také proto chce nové zadání. Praha 16:56 30. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý člen Rady ČTÚ Ondřej Malý odmítá spekulaci, podle které by snad měla být aukce šitá na míru jednomu uchazeči (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

Bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Ondřej Malý odmítá spekulaci, podle které by snad měla být aukce šitá na míru jednomu uchazeči.

„Aukce byla připravovaná několik let, prošla několika veřejnými konzultacemi. Úřad připomínky zveřejnil na svém webu a transparentně se s nimi vypořádal,“ zdůrazňuje v Interview Plus.

Malý pochybuje o tom, že nová aukce bude vypsána v polovině letošního roku, jak slibuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který nyní vede i ministerstvo dopravy. Příprava aukce je prý totiž složitý a dlouhý proces.

Je třeba vytvořit dostatečně dobré podmínky pro nového operátora – například přístup do sítí operátorů stávajících – zároveň ale nesmí jít o nepovolenou státní podporu.

Je to nemožné...

„Vláda mohla sledovat, jak se to připravuje. To nebylo jako výběrové řízení na dálniční známky, o kterém jsme se dozvěděli, až když byla podepsaná smlouva.“ Ondřej Malý

„Ministerstvo říká: ‚Nechceme jednoho většího, plnohodnotného a samostatného operátora, ale klidně víc menších, klidně i závislejší na sítích dosavadních operátorů. A regulačním zásahem zajistíme, že podmínky budou atraktivní.‘ Myslím, že to není možné,“ pochybuje Malý.

Uvádí příklad slovenského operátora Štvorka (4ka), který je závislý na síti svého partnera. Má sice relativně atraktivní nabídku, ale až donedávna velmi záleželo na tom, zda se zákazník nachází v jeho síti, anebo v síti partnerského operátora.

„Je evidentní, že vliv Štvorky na trh není tak velký. Nabízí poloviční ceny oproti konkurenci, ale její podíl na trhu za poslední rok klesl o 1,5 procenta. Menší operátor závislý na sítích ostatních není schopen vytvořit dostatečnou tržní protiváhu,“ tvrdí.

Potřebujeme 4. operátora?

Náklady pro vstup na mobilní trh jsou velmi vysoké a návratnost se pohybuje okolo 10 let.

„To není věc, o kterou se poperou desítky firem. Navíc být čtvrtým operátorem, to mnoho firem neumí.“ Ondřej Malý

„Byznys čtvrtého hráče na trhu není vůbec jednoduchý. Přicházíte na trh, kde je 150 SIM karet na 100 lidí. Každý, kdo chce, má chytrý telefon. Kdo ho nechce, tak ani není příliš atraktivní pro operátora, který potřebuje zákazníky rychle nabrat, aby přežil,“ podotýká.

Má tedy vůbec smysl, aby do Česka přišel čtvrtý operátor? Mohl by se vůbec stát relevantním hráčem na trhu? „To by ukázala ta aukce, jestli by pro někoho byly ty podmínky dostatečně atraktivní. Pro konkurenci je dobré, když je víc hráčů, protože se sníží ceny. A ty jsou u nás výrazně vyšší než průměr Evropské unie,“ upozorňuje Malý.

Přelomové podle něj bylo rozdělení kmitočtů pro 3G sítě v roce 2000, kdy tehdejší vláda Miloše Zemana rozhodla, že zde budou jen tři operátoři. Politici prý také nejevili zájem o celý telekomunikační segment, a až do roku 2013 všechny operátory vlastnily zahraniční firmy.

„To jsou střípky do skládačky, které dohromady dají trh rozdělený mezi tři hráče, kteří proti sobě nijak zásadně cenově nebojují,“ uzavírá.

