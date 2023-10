‚Hardcore, tam nedbají na lidský život.‘ Těšín rozděluje hranice v přístupu k potratům

Na existenci hranice v podobě řeky Olše, která dělí město na českou a polskou část, už mladí lidé v Českém Těšíně i polském Těšíně prakticky zapomněli. Stejně jako členové těšínské kapely Izabel, kteří běžně koncertují právě i v Polsku a spolupracují s tamními muzikanty. V politických otázkách je ale hranice mezi oběma částmi města přeci jen patrná. Reportáž Český Těšín 18:21 15. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most přátelství spojující Český Těšín a Cieszyn | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: Český rozhlas

„Ciesz, Bogdanku,“ zdraví se členové těšínské kapely Izabel se svým přeshraničním kamarádem, hudebníkem Bogdanem Bartnickim.

Kdo je Čech a kdo Polák, málokdo řeší. „Třeba zpěvačka Izabelka má podnik, kde mnohdy obsluhuje spoustu Poláků. My tady z Českého Těšína chodíme často do polského Těšína. To je ta nová generace, nová móda. Nejsou hranice, lidi to prostě neřeší,“ shoduje se kapela.

Stále se ale vyskytují situace, kdy se státní hranice zhmotní. Například v pandemii, kdy se hranice uzavřely a kapela se nemohla půl roku potkat. Složila o tom písničku Dva břehy.

Pro ‚pilulky‘ přes řeku

Ač politika hudebníky nezajímá, i v ní si někdy všimnou hranic.

„V noci jsme někde pařili a přišel za mnou kluk, byl strašně vyděšený a říká mi: Prosím vás, kde tady je lékárna? Že potřebují prostě takovou tu tabletku, kterou se to všechno ukončí. Říkám, že teď už v noci tady žádná není. Hrozně mi to bylo líto. Přeběhli řeku, aby to našli tady u nás,“ vzpomíná si zpěvačka Izabela.

A další se přidávají s tím, že i na ně se obracejí známí z celého Polska, jestli by jim nepomohli zařídit potrat v Ostravě. „V každé politice je něco, ale tam je to prostě hardcore, tam už nedbají na lidský život,“ myslí si Izabela.

Najednou s Bogdanem, Izou a Dominikem řešíme klíčové téma polských voleb. „Čech si může říct, že o tom ví velké nic, ale nakonec přicházíme na to, že se vlastně každá ta situace nás dotýká, dokonce osobně mezi námi,“ dodává Dominik. Právě v Těšínech podle Bogdana obzvlášť.

Bogdan Bartnicki je totiž speciální případ. Pochází z Česka a už 20 let žije a podniká v polské Ratiboři. Národnost má polskou, ale volí v Česku.

Ví, koho by v Polsku volil, ale může to jen nečinně sledovat a bavit se s lidmi. „Z devadesáti procent chtějí změnu, ale jsou i tací v mém věku i mladší, kteří chtějí, aby tamti zůstali, protože udělali pořádek v tom a tom. Ale další věci už nevidí,“ zamýšlí se.

Sčítání hlasů bude Bogdan sledovat, ostatně výsledek ovlivní i to, jaké sám v Polsku zaplatí daně. Ostatní zase vtipkují, jak budou na těšínských mostech vítat liberální uprchlíky z Polska, pokud konzervativci ve volbách obhájí.