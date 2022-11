Hasiči evakuovali 33 lidí kvůli požáru panelového domu v Českém Těšíně, oheň už mají pod kontrolou

Požárem byly zničeny čtyři byty, jeden - přímo pod požárem - je poškozen hasební vodou. Tu vysáváme průmyslovým vysavačem. Do bytů po 9. nadzemní podlaží se budou obyvatelé moci vrátit přibližně do hodiny. Návrat do vyšších podlaží budeme úzce koordinovat s @Policie ČR.