Česnek velký jako tenisový míček. V Česku se pěstuje nová odrůda Rusinka, vyšlechtěná z ruského paličíku

„Rusinka je naše novinka. Je vyšlechtěná z ruského paličáku, který se tady po dlouhá desetiletí hojně pěstoval,“ vysvětluje dobřichovský farmář Josef Bulant a rycími vidlemi česnek vytahuje z půdy.

Na rozdíl od původní odrůdy má Rusinka ušlechtilejší chuť a odrůdu se podařilo zbavit virů. V palici velké jako tenisový míček jsou zpravidla čtyři až osm stroužků.

Na farmě v Dobřichově na Kolínsku také radí, jak česnek správně uskladnit a usušit. Důležité je, aby byl česnek na větrném místě, ale pod střechou. Nesmí na něj svítit přímé slunce, ani pršet.

„Sušíme česnek se stonkem tak, jako to dělali naši prapředci. Tvrdili, a já si to taky myslím, že česnek i po vyndání ze země ještě dozrává, míza a šťávy z něj jdou dál do cibule a jednotlivých stroužků a získávají typickou chuť,“ vysvětluje farmář z Dobřichova.

Samosběr česneku nabízí například farmář Milan Hanč z Vrané na Mělnicku. „Aktuálně máme samosběr okurek, jahod a česneku, blíží se samosběr cibule a brambor,“ říká.

Pěstitelé ovoce a zeleniny v kraji se shodují, že letošní úroda není v porovnání s minulými lety úplně nejhorší.