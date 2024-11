Čeští europoslanci by volili Trumpa. Podpořil by ho Vondra, Zdechovský i většina zástupců ANO

Pokud by si měli budoucího amerického prezidenta a partnera pro Evropskou unii vybírat čeští europoslanci, výsledek by byl jednoznačný: volili by Donalda Trumpa. Vyplývá to z ankety, kterou Radiožurnál provedl mezi 21 českými europoslanci. Trumpa by preferovalo 10 z nich, zatímco Harrisovou pouze pět. Od stálé zpravodajky Brusel 16:46 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanci Alexandr Vondra (ODS), Klára Dostálová (ANO), Kateřina Konečná (KSČM) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) by v amerických volbách volili republikána Donalda Trumpa | Foto: René Volfík, Zuzana Jarolímková | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Radiožurnál oslovil všechny české europoslance s otázkou, zda by preferovali na postu amerického prezidenta spíše Kamalu Harrisovou, nebo Donalda Trumpa. Odpovědělo celkem sedmnáct europoslanců, bez odpovědi nechali otázku pouze čtyři.

Trump má podporu mezi europoslanci téměř ze všech frakcí, v nichž jsou zastoupeni Češi. Volili by ho čtyři ze sedmi europoslanců hnutí ANO, respektive z frakce Patrioti pro Evropu, včetně Kláry Dostálové.

Vítězství Trumpa by podle ní bylo dobrou zprávou pro Evropu i pro Česko, proto ho prý také frakce Patriotů byla podpořit přímo ve Spojených státech. Dostálová uvedla, že Trump je silný lídr, který mimo jiné „slíbil, že brzy ukončí válku na Ukrajině“.

Trumpa by podpořil také Filip Turek (za Přísahu), rovněž z frakce Patriotů. Trump byl pode něho v minulém období „prvním americkým prezidentem, který po dekádách nerozpoutal žádný válečný konflikt.“

Z trojice europoslanců ODS a konzervativní frakce ECR odpověděl pouze Alexandr Vondra, který by rovněž preferoval Trumpa. Stejně jako Ivan David z SPD a frakce Evropa suverénních národů, podle kterého však ani Trump není ideální volbou.

Republikánský kandidát by získal také hlasy nezařazené europoslankyně Kateřiny Konečné, podle které má Trump „blíže k míru“. A podpořil by ho i její kolega Ondřej Dostál, podle něhož by volba Harrisové vedla k větší cenzuře a omezování svobody projevu.

Z pětice českých europoslanců frakce Evropské lidové strany by Trumpa podpořil pouze Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. „Volil bych za této situace Donalda Trumpa. Nikoliv proto, že bych si myslel, že to je nejlepší kandidát. Ale z těch dvou kandidátů si musíte vybrat. A v tuto chvíli není lepší řešení,“ uvedl Zdechovský s tím, že Harrisová je podle něho slabou kandidátkou, zatímco Trump by byl pro EU partnerem, který vystupuje sebevědomě a jasně.

TOP 09, STAN a Piráti

Další čtyři čeští europoslanci Evropské lidové strany by podpořili Harrisovou. Konkrétně oba zástupci hnutí STAN: Danuše Nerudová a Jan Farský i oba představitelé TOP 09: Luděk Niedermayer a Ondřej Kolář.

Podle Farského je Harrisová předvídatelná v transatlantických vztazích. A nezpochybňuje demokratické instituce. Dodal, že s oběma kandidáty ale Evropská unie musí umět pracovat.

„Ať volby dopadnou jakkoliv, Evropa a s ní Česko musí zabrat na své obranyschopnosti, konkurenceschopnosti, soběstačnosti. Když vyhraje Kamala Harris, dá nám to vědět diplomatickým hlasem a nebude to tak urgentní, když vyhraje Donald Trump, dá nám to vědět s humbukem a halasem sobě vlastním a budeme muset více spěchat,“ uvedl Farský.

Podle Nerudové „budoucnost Evropy nezávisí na vítězství Kamaly Harris či Donalda Trumpa“. Nicméně jako americkou prezidentku by preferovala Harrisovou, protože ta by podle Nerudové „řešila problémy Američanů, nikoli problémy svého obřího ega“.

A z dalších politických skupin je pak Harrisová lepší volbou než Trump už pouze pro Pirátku Markétu Gregorovou z frakce Zelených. Vítězství Harrisové by podle ní přineslo naději, že Spojené státy zůstanou oporou NATO a budou i nadále stát pevně za Ukrajinou. „Pro Američanky a Američany by to také znamenalo, že prioritou zůstanou také ženská práva, práva menšin a demokratické principy vůbec,“ uvedla Gregorová.

Dva další europoslanci uvedli, že nemají preferenci nebo ji nechtějí sdělovat: konkrétně Jaroslav Bžoch z hnutí ANO a Nikola Bartušek z Přísahy (oba z frakce Patrioti pro Evropu). A čtyři zbylí europoslanci pak na dotaz Radiožurnálu neodpověděli.